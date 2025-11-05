باشگاه خبرنگاران جوان - دیدن میکل مرینو که پس از گلزنی به سمت هواداران می‌رود، چیزی است که آرسنالی‌ها در ۹ ماه گذشته به آن عادت کرده‌اند. این هافبک که حالا به مهاجم تبدیل شده، سه‌شنبه‌شب دوباره این کار را انجام داد و در پیروزی ۳ بر صفر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا مقابل اسلاویاپراگ دو گل به ثمر رساند. این بازیکن ۲۹ ساله جای خالی ویکتور یوکرش را پر می‌کرد، کسی که مصدومیت عضلانی‌اش باعث نگرانی میکل آرتتا سرمربی تیم شده است.

در این شرایط مرینو توانست پاسخ اعتماد آرتتا را بدهد و نشان دهد مرد روز‌های سخت تیمش است. با این برد روند پیروزی‌های متوالی آرسنال در تمام رقابت‌ها به ۱۰ رسید.

آرتتا با تمجید از هموطنش گفت: داشتن او مایه خوشحالی است. طرز فکر و رهبری او در هر بازی به کمک ما می‌آید و در این دیدار نیز توانست این را در زمین نشان دهد. ما بازیکنان تهاجمی زیادی را از دست داده‌ایم و باید در بازی‌های بعدی راهی برای این معضل پیدا کنیم.

مرینو اولین بار در ماه فوریه به عنوان مهاجم برای توپچی‌ها به میدان رفت و توانست در دیدار برابر لسترسیتی دو بار برای تیمش گلزنی کند. او سپس در پیروزی مقابل چلسی، فولام و رئال مادرید گل‌های حیاتی به ثمر رساند و فصل گذشته را با ۹ گل در تمام رقابت‌ها به پایان رساند.

مرینو، که همراه اسپانیا قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ را به دست آورد و در وقت اضافه مقابل آلمان در مرحله یک چهارم نهایی گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند بعد از این برد گفت: این تیم اهمیتی نمی‌دهد که چه کسی مصدوم است و چه کسی نیست. همان ذهنیت، همان آتش درون. من فقط سعی می‌کنم نقش مهاجم را بازی کنم. هرچند که مهاجم کلاسیک نیستم یا به عنوان مهاجم به دنیا نیامده‌ام ولی و سعی می‌کنم با گلزنی به تیم کمک کنم.

آرسنال بازی بعدی‌اش را شنبه، ۱۷ آبان در لیگ برتر مقابل ساندرلند انجام خواهد داد. بازی بعدی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا در خانه مقابل بایرن مونیخ خواهد بود و سپس به مصاف کلوب بروژ خواهد رفت.

این تیم تاکنون در ۱۵ بازی از رقابت‌های لیگ برتر، لیگ قهرمانان و جام اتحادیه، ۱۲ کلین‌شیت داشته است.