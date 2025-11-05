ستاره این روز‌های آرسنال دوباره در خط حمله به کار گرفته شد و توانست با زدن دو گل پاسخ اعتماد آرتتا را بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدن میکل مرینو که پس از گلزنی به سمت هواداران می‌رود، چیزی است که آرسنالی‌ها در ۹ ماه گذشته به آن عادت کرده‌اند. این هافبک که حالا به مهاجم تبدیل شده، سه‌شنبه‌شب دوباره این کار را انجام داد و در پیروزی ۳ بر صفر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا مقابل اسلاویاپراگ دو گل به ثمر رساند. این بازیکن ۲۹ ساله جای خالی ویکتور یوکرش را پر می‌کرد، کسی که مصدومیت عضلانی‌اش باعث نگرانی میکل آرتتا سرمربی تیم شده است.

در این شرایط مرینو توانست پاسخ اعتماد آرتتا را بدهد و نشان دهد مرد روز‌های سخت تیمش است. با این برد روند پیروزی‌های متوالی آرسنال در تمام رقابت‌ها به ۱۰ رسید.

آرتتا با تمجید از هموطنش گفت: داشتن او مایه خوشحالی است. طرز فکر و رهبری او در هر بازی به کمک ما می‌آید و در این دیدار نیز توانست این را در زمین نشان دهد. ما بازیکنان تهاجمی زیادی را از دست داده‌ایم و باید در بازی‌های بعدی راهی برای این معضل پیدا کنیم.

مرینو اولین بار در ماه فوریه به عنوان مهاجم برای توپچی‌ها به میدان رفت و توانست در دیدار برابر لسترسیتی دو بار برای تیمش گلزنی کند. او سپس در پیروزی مقابل چلسی، فولام و رئال مادرید گل‌های حیاتی به ثمر رساند و فصل گذشته را با ۹ گل در تمام رقابت‌ها به پایان رساند.

مرینو، که همراه اسپانیا قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ را به دست آورد و در وقت اضافه مقابل آلمان در مرحله یک چهارم نهایی گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند بعد از این برد گفت: این تیم اهمیتی نمی‌دهد که چه کسی مصدوم است و چه کسی نیست. همان ذهنیت، همان آتش درون. من فقط سعی می‌کنم نقش مهاجم را بازی کنم. هرچند که مهاجم کلاسیک نیستم یا به عنوان مهاجم به دنیا نیامده‌ام ولی و سعی می‌کنم با گلزنی به تیم کمک کنم.

آرسنال بازی بعدی‌اش را شنبه، ۱۷ آبان در لیگ برتر مقابل ساندرلند انجام خواهد داد. بازی بعدی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا در خانه مقابل بایرن مونیخ خواهد بود و سپس به مصاف کلوب بروژ خواهد رفت.

این تیم تاکنون در ۱۵ بازی از رقابت‌های لیگ برتر، لیگ قهرمانان و جام اتحادیه، ۱۲ کلین‌شیت داشته است.

برچسب ها: آرسنال ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
کمپانی از راز شکست PSG گفت
لیگ قهرمانان اروپا؛
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صابر کاظمی درگذشت
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
آخرین اخبار
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
دیدار رئیس فدراسیون اسکی ایران با رئیس آکادمی ورزش بلگراد برای توسعه همکاری‌های آموزشی و بین‌المللی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
طلوع ستاره هی بال ایران در آسمان بریزبن استرالیا؛ ولی‌زاده فینالیست مسابقات جهانی هی بال ۲۰۲۵ شد
گروه ایران در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد
مجوز انتقال واحدی به فیلیپین ربطی به تیم نفت ندارد
محرومیت رضا کایالپ لغو شد؛ بازگشت قهرمان کشتی ترکیه
جریمه سنگین استقلال و تراکتور توسط AFC
باشگاه فجر اخطار گرفت
بابادی: مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر می‌شویم
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
دنیا مالی: نجات غریق و غواصی باید به سبد مدال آوری اضافه شود
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
انزلی میزبان مسابقات «اسپوکس» ساحلی کشور
مرینو باز هم درخشید؛ همان همیشگی
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
کمپانی از راز شکست PSG گفت
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم