نخستین شهردار مسلمان نیویورک، در سخنرانی پس از پیروزی خود گفت شهر نیویورک «نور امید در دوران تاریکی سیاسی» خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک تاکید کرد که پیروزی قاطع او نشاندهنده راهی است برای شکست دادن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که از منتقدان سرسخت سیاستهای این جوان مسلمان سوسیالیست دموکرات بوده است.
ممدانی در سخنرانی پیروزی خود در برابر هوادارانش گفت: «اگر کسی بتواند به ملتی که توسط دونالد ترامپ فریب خورده، راه شکست او را نشان دهد، آن شهر همان نیویورک است که من را به جایی که امروز هستم رساند.»
او افزود: «نیویورک در این دوران تاریک سیاسی، نوری خواهد بود که مسیر را روشن میکند.»
شایان ذکر است که ممدانی در رقابت برای شهرداری نیویورک با شکست دادن نامزد جمهوریخواه کرتیس سلیوا و نامزد مستقل اندرو کومو، پیروز شد و به این ترتیب اولین مسلمانی شد که ریاست بزرگترین شهر ایالات متحده را بر عهده میگیرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ممدانی که ۳۴ سال دارد، حدود ۵۰.۴ درصد از آرا را به دست آورد، در حالی که رقیب جمهوریخواهش ۴۱.۳ درصد رای کسب کرد. قرار است او از اول ژانویه (۱۱ دی) کار خود را آغاز کند.
ممدانی به جریان سوسیالیست دموکرات تعلق دارد و به مواضع انتقادیاش علیه سیاستهای دونالد ترامپ شناخته میشود.
انتخاب ممدانی، در کنار دیگر نامزدهای پیشروی دموکرات، نشانهای از تغییری فزاینده در ترجیحات رأیدهندگان آمریکایی، بهویژه جوانان، به سمت چهرههایی با رویکرد عدالتطلبانه، محیطزیستی و حمایت از اقشار کمدرآمد است.
این روند ممکن است تأثیر قابلتوجهی بر سیاستهای داخلی حزب دموکرات بگذارد و چهرههایی چون زهران ممدانی را به عنوان نمادهایی از آیندهی این حزب مطرح کند.
منبع: النشره