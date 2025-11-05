نخستین شهردار مسلمان نیویورک، در سخنرانی پس از پیروزی خود گفت شهر نیویورک «نور امید در دوران تاریکی سیاسی» خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک تاکید کرد که پیروزی قاطع او نشان‌دهنده راهی است برای شکست دادن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که از منتقدان سرسخت سیاست‌های این جوان مسلمان سوسیالیست دموکرات بوده است.

ممدانی در سخنرانی پیروزی خود در برابر هوادارانش گفت: «اگر کسی بتواند به ملتی که توسط دونالد ترامپ فریب خورده، راه شکست او را نشان دهد، آن شهر همان نیویورک است که من را به جایی که امروز هستم رساند.»

او افزود: «نیویورک در این دوران تاریک سیاسی، نوری خواهد بود که مسیر را روشن می‌کند.»

شایان ذکر است که ممدانی در رقابت برای شهرداری نیویورک با شکست دادن نامزد جمهوری‌خواه کرتیس سلیوا و نامزد مستقل اندرو کومو، پیروز شد و به این ترتیب اولین مسلمانی شد که ریاست بزرگ‌ترین شهر ایالات متحده را بر عهده می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ممدانی که ۳۴ سال دارد، حدود ۵۰.۴ درصد از آرا را به دست آورد، در حالی که رقیب جمهوری‌خواهش ۴۱.۳ درصد رای کسب کرد. قرار است او از اول ژانویه (۱۱ دی) کار خود را آغاز کند.

ممدانی به جریان سوسیالیست دموکرات تعلق دارد و به مواضع انتقادی‌اش علیه سیاست‌های دونالد ترامپ شناخته می‌شود.

انتخاب ممدانی، در کنار دیگر نامزدهای پیشروی دموکرات، نشانه‌ای از تغییری فزاینده در ترجیحات رأی‌دهندگان آمریکایی، به‌ویژه جوانان، به سمت چهره‌هایی با رویکرد عدالت‌طلبانه، محیط‌زیستی و حمایت از اقشار کم‌درآمد است.

این روند ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های داخلی حزب دموکرات بگذارد و چهره‌هایی چون زهران ممدانی را به عنوان نمادهایی از آینده‌ی این حزب مطرح کند.

منبع: النشره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، شهردار نیویورک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
دموکراسی یعنی این یک شهردار به طور علنی با سیاست های رئیس جمهور کشورش مخالفه
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تنها نیست بیش از 70/80درصد مخالف هستند تنها ممدانی نیست دمکرات‌ها خودشان در میان مردم جایگاهی ندارند برای مقابله با جمهوری‌خواهان ممدانی را وسیله قرار دادند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
شیعه چپ طرفدار ال جی بی تی که زن یهودی داره. خخخخ
۲
۲
پاسخ دادن
Belgium
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اونجا کاری به این موضوع ندارن که جای مهر تو پیشانی داشته باشی یا نداشته باشی / چفیه داری یا نداری
اونجا باید کار بلد باشی تا بتونی پست و سمت بگیری
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
در آمریکا سرمایه داری در میان مردم شکست خورده دیگر مردم بحزبها اعتقادی ندارند یک بار سیاه پوست رییس جمهور میکنند نامردم رای بدهند ویک بار دورگه زن را معاون رییس جمهور میکنند تا مردم امید وار باشندهمه راه هارفتند درست نشد حالا حزب دمکرات ازخود شخصیتی نمانده پناه آوردند بیک مسلمان تا بتواند در مقابل ترامپ قد علم بکند آنها بفکر کوبیدن طرف مقابل هستند با ایده اش کاری ندارند کسی باشد حرفهایش در میان مردم گیرا داشته باشد ملت را بپای صندوق بکشاند آنهم ممدانی هست
Belgium
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
هر کسی که هر پستی را اشغال میکنه بایستی در ان کار مهارت داشته باشه
البته شهدا تاج سر ما هستن ولی فرزند شهید بودن و چفیه داشتن و کسوت خاصی داشتن نباید ملاک قرار گیرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بهتر از شهردار باشی تا سیاست مدار
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بوسیله سیاست شهردار شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ضد نتانیاهو بودنش ،نعمت بزرگیه..
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
در کشور ما هموطنان غیر مسلمان به جرم مسیحی و یا زرتشتی بودن اجازه داشتن شغل و سمت دولتی ندارند و در آمریکا بی دین یک مسلمان میشود شهردار بزرگترین و ثروتمندترین شهر .
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اولین ایشان یک شیعه متعقد هستند
پس شایعه پرانی نکن
تمام ادیان در مجلس نماینده دارند ..با وجود جمعیت خیلی کم شون ..دنبال کننده کانالهای فارسی زبان صهیونیستی لندنی و لوسانجلیسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه این هموطن فرق بین سمت و شغل دولتی و کارمندی رو با نماینده مجلس نمیداند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ترامپ لعنتی ترور نکند بهتر است حتما موساد اینکار انجام میدهد همچنانکه کرک گشت آب ازای هم اکنون نخورد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تجزیه و تحلیل های آبدوغ خیاری که همیشه غلط از آب در اومده . خخخخخخخخ
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تفاوت جوان گرایی نمایشی و واقعی از ادعا تا عمل!
جوان ۳۴ ساله اتباع خارجی با دین و نژاد اقلیت شهردار بزرگترین پرجمعیت ترین ثروتمندترین و موثر ترین شهر آمریکا میشه که مقر سازمان ملل هم هست
جالبه گفته نتانیاهو پایش را در نیویورک بگذارد بلافاصله بازداشت خواهد شد بنابراین نتانیاهو دیگر حتی نمی‌تواند در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند و علیه ما و دیگران از آن تریبون تبلیغات سوء انجام دهد دمش گرم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ان شاءالله که مثمر ثمر باشه .
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کشور آزاد یعنی همین که با میانگین بالای مسیحیت ، یک مسلمان شهردار میشه ، و میتونه بشه، حالا ایران ....
۱۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مهمتر از اون سنشه که ۳۴ سال سن داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ایران نگاه می کنند ببینند ریش داره یانه ؟ جای مُهر تو پیشونیش هست یانه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
الحمدالله کلی حوان در مجلس و دولت سرکار ایند
ولی دوست داریم .خیلی بیشتر باشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بعضی نان این کشور را می خورند توی این کشور رشد می کنند بعد وطن خودشان را می فروشند و پارس یک جای دیگر را می کنند مشکل همیشه همه جا بوده وطن فروشی خوب نیست
