پاسخ شهید سلیمانی به چرایی دشمنی با آمریکا + فیلم

بازخوانی پاسخ شهید حاج قاسم سلیمانی به سوالی در مورد چرایی دشمن ایران با آمریکا را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید حاج قاسم سلیمانی در یکی از سخنرانی خود از سوالی که از ایشان درباره چرایی دشمنی ایران با آمریکا پرسیده شده بود گفت : « آمریکا در ایران پنجاه سال فعال مایشاء بود»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه و عزتشون بده انشالله
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سردار عزیز بشتر آدم های وطن فروش در ایران بی سواد هستند معنی استعمار و اشغالگر و دشمن را نمی فهمند نباید جواب هر وطن فروشی را داد باید طبق قانون رفتار شود که هر سگ ولگردی تو این کشور نان نخورد و پارس اجنبی های آمریکایی را کنند هزاران هزار شهید این کشور داده باید طبق قانون قوه قضاییه برخورد جدی شود مخصوصاً با اصحاب رسانه
Down With USA
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
یه عده هنوز معنی دشمن جنگ اشغالگری را نفهمیده اند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سر دار عزیز و بزرگوار روحت شاد و قرین رحمت الهی.به مردم ایران خیلی محبت کردی و به مظلومین عالم هم درس استواری در برابر ظلم آمریکا و حامیاتش آموختی.
۱
۲
پاسخ دادن