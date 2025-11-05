باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار تخلفات ساکن در مهرماه ۱۴۰۴، از ثبت و اعمال قانون بیش از ۹۰۵ هزار مورد تخلف ساکن در سطح معابر پایتخت خبر داد.

وی این آمار را نشانه‌ای از بی‌توجهی برخی رانندگان به حقوق شهروندی و نظم شهری دانست و تأکید کرد که پلیس راهور با تمام توان در مسیر برخورد با این تخلفات ایستاده است.

سردار موسوی‌پور با اشاره به گستردگی تخلفات ساکن در تهران گفت: «این تخلفات شامل مواردی چون توقف دوبله در معابر، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیاده‌روها و حتی توقف خودروها برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها و هر نوع توقفی که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور گردد، مصداق تخلف ساکن محسوب می‌شود.»

وی افزود: «بر اساس آمار ثبت‌شده، بیشترین تخلفات ساکن مربوط به توقف‌هایی بوده که موجب سد معبر و اختلال در جریان روان ترافیک شده‌اند؛ به‌طوری‌که در مهرماه، ۳۰۶٫۲۵۸ مورد از این نوع تخلف به ثبت رسیده است. همچنین، ۲۲۲٫۷۶۴ مورد توقف دوبله در معابر ۲۱۰٫۹۰۵ مورد توقف در محل‌های مطلقاً ممنوع نیز اعمال قانون شده‌اند.»

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز نگرانی از تأثیرات این تخلفات بر کیفیت زندگی شهری گفت: «تخلفات ساکن نه‌تنها موجب اختلال در عبور و مرور وسایل نقلیه می‌شوند، بلکه آرامش روانی شهروندان، ایمنی عابران پیاده و دسترسی به خدمات شهری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. توقف‌های غیرمجاز در حریم تقاطع‌ها و میادین، باعث کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال تصادف می‌شود. همچنین، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است.»

سردار موسوی‌پور در ادامه با تأکید بر عزم جدی پلیس راهور برای مقابله با این پدیده افزود: «پلیس راهور تهران بزرگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند، نیروهای میدانی و سامانه‌های نظارتی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد معابر شهری است و اعمال قانون به‌صورت مستمر و بدون اغماض انجام خواهد شد.»

در پایان، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر نقش شهروندان در بهبود وضعیت ترافیکی پایتخت گفت: «رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، احترام به حقوق دیگران و پرهیز از توقف‌های غیرمجاز، نه‌تنها نشانه‌ای از فرهنگ بالای رانندگی است، بلکه سهمی مهم در کاهش تنش‌های شهری و افزایش ایمنی دارد. از همه رانندگان محترم انتظار داریم با همکاری و همدلی، پلیس راهور را در مسیر ایجاد شهری ایمن، روان و قانون‌مدار همراهی کنند.»