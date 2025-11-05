مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی از محور‌های مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه تا شنبه (۱۴ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۴) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۷ آبان از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر اساس این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۴، ۱۵ و ۱۷ آبان‌ماه)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۱۶ آبان، از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال و از ساعت ۱۳ از پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور کاملاً مسدود خواهد شد.

شایان ذکر است، از ساعت ۱۵ همان روز، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و با پایان یافتن این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.

گفتنی است، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

بر پایه این گزارش، تردد همه انواع ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون و کامیونت (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۴ تا ۱۶ آبان ماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۱۶ آبان، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

منبع: سازمان راهداری

برچسب ها: محدودیت ترافیکی ، جاده چالوس ، جاده هراز
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
زمین‌خواری در کشور، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی