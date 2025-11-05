باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این رقابتها ۱۳۸ ورزشکار از استانهای تهران، گیلان، البرز، مازندران، اصفهان، یزد، اردبیل و قزوین در مجموعه ورزشهای ساحلی شادروان سیروس قایقران در منطقه آزاد انزلی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
«محمدرضا هاشم پور پاشاکی» رییس و موسس ورزش اسپوکس گفت: اسپوکس شبیه شمشیربازی البته با سلاح اسفنجی است که در طول ۹ سال فعالیت رسمی خود در کشور ۶ دوره قهرمانی کشور و ۵ دوره لیگ سراسری برای آن برگزار شده و امروز به یکی از ورزشهای نوین، چابک و قابل اجرا در تمام محیطهای ورزشی و شهری تبدیل شده است و برگزاری مسابقات ساحلی، بهدلیل جذابیت عمومی و امکان اجرا در فضای باز میتواند توسعه این رشته ایرانی را به همراه داشته باشد.