باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد بختیار خلیقی اظهار داشت: بازارچه مرزی سیف می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی استان و رونق معیشت مرزنشینان ایفا کند و با فعال شدن این بازارچه، فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه‌های حمل ونقل، خدمات گمرکی و بازرگانی برای مردم منطقه ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در فرآیند بازگشایی بازارچه، تلاش کردیم ضمن پاسخ به مطالبات تجار و بازاریان سقز، ملاحظات تولید داخلی استان نیز به صورت کامل رعایت شود تا هیچ خللی در روند تولید ایجاد نشود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: فهرست کالا‌های وارداتی و صادراتی به دقت بررسی شده تا مبادلات مرزی در چارچوب سیاست‌های ملی و منافع تولیدکنندگان انجام گیرد.

خلیقی با اشاره به اهمیت بازارچه سیف در تقویت مبادلات تجاری با اقلیم کردستان عراق، یادآور شد: فعال سازی این مرز، گامی مهم برای افزایش صادرات و تسهیل جریان کالا میان دو سوی مرز است و ما معتقدیم با راه اندازی پایانه صادراتی وابسته به این بازارچه که مجوز آن توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است، مسیر توسعه تجارت خارجی استان کردستان هموارتر خواهد شد.

وی بر لزوم مدیریت دقیق مبادلات مرزی تأکید کرد و بیان کرد: سهمیه تجارت مرزی استان برای سال جاری مشخص شده و برنامه ریزی کرده‌ایم تا از این ظرفیت محدود، بیشترین بهره وری به نفع مردم مرزنشین حاصل شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در ادامه سخنان خود گفت: هدف ما ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای معیشت مرزنشینان، رونق اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت جوانان از مناطق مرزی است که امیدواریم با بازگشایی این بازارچه مرزی بتوانیم این اهداف را تحقق بخشیم.

خلیقی اظهار کرد: تکمیل زیرساخت‌های بازارچه سیف و پایانه صادراتی آن در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نتایج مثبت این اقدام در کوتاه مدت در زندگی مردم منطقه نمایان شود.