در ادامه رقابت‌های جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ ، سه نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل آن دو تساوی و یک شکست بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ در شهر گوا هند، بردیا دانشور در مصاف با ایوان ساریچ از کرواسی بازی را واگذار کرد و برای حفظ شانس صعود، باید در دیدار برگشت به پیروزی برسد تا فرصت حضور در دیدار‌های تکمیلی را داشته باشد.

پرهام مقصودلو نیز در دیدار با الکساندر موتلیف از رومانی به تساوی دست یافت. او با مهره سفید به میدان می‌رود و در صورت پیروزی مستقیماً راهی مرحله سوم خواهد شد. تساوی در این دیدار، دو بازیکن را به بازی‌های تکمیلی می‌کشاند.

پویا ایدنی دیگر نماینده ایران هم مقابل مورالی کارسیکیان از هند، به تساوی رضایت داد. او نیز برای صعود به مرحله سوم، باید در دیدار با مهره سیاه حریف خود را شکست دهد.

در صورت صعود مقصودلو و دانشور، دو استاد بزرگ ایرانی در مرحله سوم این رقابت‌ها روبه‌روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

رقابت‌های جام جهانی شطرنج با حضور برترین استادان بزرگ جهان تا اوایل آذرماه در شهر گوا هند ادامه دارد.

