باشگاه خبرنگاران جوان - اهالی روستای ییلاقی ورزنه بندپی شرقی بابل چندی پیش از ورود یک قلاده خرس به منزلی در این روستا خبر داده بودند، تصاویر منتشر شده از روستاییان دیوار تخریب‌شده یک منزل مسکونی را نشان می‌داد که حاکی از ورود یک قلاده خرس برای تغذیه از مواد غذایی موجود در منزل بود.

اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بابل بعد از دریافت گزارش با همکاری اهالی روستا اقدام به نصب قفس فلزی و طعمه قرار دادن چند قطعه ماهی و گوشت در این قفس کرده بود که بالاخره این قلاده خرس گرسنه در این تله گرفتار شد.

حضور خرس‌ها در مناطق پایین دست جنگل‌های شمال با نزدیک شدن به فصل سرما و لزوم تغذیه بیشتر خرس‌ها برای خواب زمستانی به نقطه اوج خود می‌رسد و سفره خالی جنگل‌های هیرکانی برای خرس‌ها سبب می‌شود این گونه جانوری برای تهیه غذای کافی در خانه‌های ییلاقی هم حضور یابد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای مازندران