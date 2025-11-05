خرس مهاجم به خانه‌های روستائیان در ورزنه بابل توسط محیط‌بانان زنده گیری شد.

باشگاه خبرنگاران جواناهالی روستای ییلاقی ورزنه بندپی شرقی بابل چندی پیش از ورود یک قلاده خرس به منزلی در این روستا خبر داده بودند، تصاویر منتشر شده از روستاییان دیوار تخریب‌شده یک منزل مسکونی را نشان می‌داد که حاکی از ورود یک قلاده خرس برای تغذیه از مواد غذایی موجود در منزل بود.

اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بابل بعد از دریافت گزارش با همکاری اهالی روستا اقدام به نصب قفس فلزی و طعمه قرار دادن چند قطعه ماهی و گوشت در این قفس کرده بود که بالاخره این قلاده خرس گرسنه در این تله گرفتار شد.

حضور خرس‌ها در مناطق پایین دست جنگل‌های شمال با نزدیک شدن به فصل سرما و لزوم تغذیه بیشتر خرس‌ها برای خواب زمستانی به نقطه اوج خود می‌رسد و سفره خالی جنگل‌های هیرکانی برای خرس‌ها سبب می‌شود این گونه جانوری برای تهیه غذای کافی در خانه‌های ییلاقی هم حضور یابد.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: خرس قهوای ، محیط زیست مازندران
خبرهای مرتبط
نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای از تله در شهرستان آمل
رهاسازی خرس قهوه‌ای گرفتار در تله در شهرستان آمل
تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای بر اثر اصابت گلوله در شهرستان نور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ای بدبخت خب به یه گربه هم نمی تونه حمله کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۴:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این بقول شما بدبخت اگر انسانی را سر راهش میدید تکه پاره می‌کرد چون خرس ذاتا مهاجم است.آن خرس مهربون که در کارتون می‌دیدید وجود نداره
زنده گیری خرس مهاجم در بابل + فیلم
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از امروز در جاده‌های مازندران
پایان عملیات بهسازی راه روستایی یانه سر بهشهر
آزادسازی ۷ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی جویبار
تخریب ۱۷ واحد بنای غیرمجاز در شهرستان نور
آخرین اخبار
آزادسازی ۷ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی جویبار
تخریب ۱۷ واحد بنای غیرمجاز در شهرستان نور
پایان عملیات بهسازی راه روستایی یانه سر بهشهر
زنده گیری خرس مهاجم در بابل + فیلم
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از امروز در جاده‌های مازندران