باشگاه خبرنگاران جوان - مالدیو با برداشتن گامی تاریخی، به اولین کشور در جهان تبدیل شد که «ممنوعیت نسلی دخانیات» را با موفقیت به اجرا درآورده است. براساس این قانون که از اول نوامبر اجرا شد، خرید، فروش و مصرف هر نوع محصول دخانیات برای افرادی که از اول ژانویه ۲۰۰۷ و پس از آن به دنیا آمده‌اند، برای همیشه غیرقانونی است.

وزارت بهداشت مالدیو این قانون را «نقطه عطفی تاریخی در تلاش‌های کشور برای حفاظت از سلامت عمومی و ترویج نسلی بدون دخانیات» توصیف کرده است. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، مصرف دخانیات که تقریباً بر تمام اعضای بدن تأثیر منفی می‌گذارد، سالانه عامل مرگ بیش از ۷ میلیون نفر در سراسر جهان است و با بیماری‌های مرگباری مانند سرطان، سکته مغزی و امراض قلبی ارتباط مستقیم دارد.

خرید، فروش و مصرف هرگونه محصول دخانیات برای افرادی که از یکم ژانویه ۲۰۰۷ و پس از آن به دنیا آمده‌اند، غیرقانونی است ایده‌ی اصلی ممنوعیت نسلی دخانیات ساده و در عین حال قدرتمند است: با منع قانونی دسترسی نسل‌های جدید به دخانیات، می‌توان در آینده جامعه‌ای ساخت که از مشکلات سلامتی ناشی از مصرف تنباکو رها شده باشد. این سیاست به جای آنکه بر ترک سیگار در افراد سیگاری تمرکز کند، از سیگاری‌شدن نسل‌های آینده جلوگیری می‌کند.

البته اجرای چنین قانونی همیشه آسان نیست. نیوزیلند در سال ۲۰۲۲ قصد داشت با تصویب قانونی مشابه، پیشگام این حرکت جهانی شود. قانون نیوزیلند قرار بود خرید سیگار را برای متولدان پس از یکم ژانویه ۲۰۰۹ ممنوع کند و در سال ۲۰۲۷ به اجرا درآید. اما دولت جدید این کشور، با استدلال نیاز به درآمدهای مالیاتی حاصل از فروش سیگار، این قانون را پیش از اجرا لغو کرد.

با وجود شکست تجربه‌ی نیوزیلند که مخالفان آن را شاهدی بر ناکارآمدی سیاست‌ها می‌دانند، مالدیو راه خود را ادامه داد. این حرکت در نقاط دیگر جهان نیز طرفدارانی دارد. در بریتانیا، لایحه‌ای جدید برای ممنوعیت نسلی در حال بررسی است و در ایالت ماساچوست آمریکا نیز قانون‌گذاران در حال ارزیابی طرحی مشابه هستند.

رویکرد جهانی ممنوعیت نسلی دخانیات در حالی دنبال می‌شود که در ایران، آخرین آمارها نشان می‌دهد حدود ۹٫۵ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال دخانیات مصرف می‌کنند. نکته‌ی نگران‌کننده، شیوع بالای استعمال سیگار در میان نسل جوان است؛ طبق مطالعه‌ای جدید، حدود ۱۶ درصد از دانشجویان (۲۶ درصد پسران و ۷ درصد دختران) سیگار مصرف می‌کنند. این آمارها چالش‌های جدی سیاست‌گذاران در مسیر کنترل دخانیات و لزوم اتخاذ راهکارهای نوآورانه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

منبع: زومیت