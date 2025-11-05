سارقین طلاجات به شیوه قاپ زنی از بانوان توسط کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سارقین طلاجات به شیوه قاپ زنی از بانوان توسط کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند.  متهمین در صورت مقاومت مالباختگان، با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت می‌کردند.

دستگیری سارقان ، پلیس
