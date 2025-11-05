سارقین طلاجات به شیوه قاپ زنی از بانوان توسط کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0633\u0627\u0631\u0642\u06cc\u0646 \u0637\u0644\u0627\u062c\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0642\u0627\u067e \u0632\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u06af\u0627\u0647\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u06cc\u06a9\u0645 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0 \u0645\u062a\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0645\u0627\u0644\u0628\u0627\u062e\u062a\u06af\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0633\u0644\u0627\u062d \u0633\u0631\u062f \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u0627\u0644\u0628\u0627\u062e\u062a\u0647 \u06a9\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u0634 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\n\n\n\n\u00a0\n\n