شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم سوگواری دهه اول فاطمیه در آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت دهه اول فاطمیه سراسر کشور غرق در ماتم و اندوه شد و مردم دیندار و متدین کشورمان با برگزاری مراسم عزاداری به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا (س) ادای احترام کردند. به همین منظور هیئت فاطمیه در شام شهادت حضرت فاطمه (س) در حرم مطهر حضرت محمد هلال بن علی (ع) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان مراسم سوگواری برگزار کردند.
شهروندخبرنگار ما قیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

