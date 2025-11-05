باشگاه خبرنگاران جوان؛کلثوم مومنی- آرش آریانژاد اظهار کرد: شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گاران در چهار ناحیه عمرانی به مساحت هزار و ۸۸۶ هکتار، به بهره برداری میرسد. این طرح، نمادی از اقتدار ملی و گام مؤثری در مسیر خودکفایی و پیشرفت استان کردستان، است.
وی افزود: این پروژه که با تلاش شبانهروزی مهندسان و کارگران به ثمر رسیده، جلوهای از روح ایستادگی و مقاومت در برابر مشکلات و تحریمها به شمار میرود.
آریانژاد با اشاره به مزایای اجرای این طرح، گفت: سد گاران همچون نگینی در پهنه سرزمین عزیزمان، نقش مهّمی در تأمین آب پایدار برای کشاورزی، شکوفایی اقتصادی منطقه، اشتغالزایی، مهاجرت معکوس کشاورزان و مهار سیلابها، دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان، ارزش سرمایهگذاری بهروز این پروژه را پنجهزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با بهرهبرداری از باقیمانده شبکهی پایاب سد گاران، در مجموع چهار هزار و ۵۶۶ هکتار از اراضی دیم منطقه توسعه و بهبود خواهد یافت.