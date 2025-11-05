باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - الهام فغانی، مسئول کتابخانه عمومی اولوالالباب بیرجند گفت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان، آشنایی با نویسندگان حوزه کودک و تقویت تخیل و خلاقیت در قالب قصهگویی و کارگاه کاردستی برگزار شد.
وی افزود: این برنامه با مشارکت کتابخانههای شهید مرتضی حاجیآبادی، اشراق بیرجندی و اولوالالباب همراه بود و بخشهایی چون قصهگویی، کاردستی، معرفی کتاب و امضای اختصاصی نویسنده برای دانشآموزان را دربر داشت.
صمدی نویسنده کتاب درباره هدف خود از نگارش این اثر گفت:تلاش من این بود که ارزشهای دفاع مقدس، شهادت و عشق به سرزمین را در قالب داستانی کودکانه و نمادین بازآفرینی کنم. کودکان باید بدانند شهدا چه نقشی در حفظ وطن داشتهاند و این مفاهیم اگر از مسیر داستان و تخیل منتقل شود، ماندگارتر خواهد بود.
وی با اشاره به پیام غیرمستقیم داستان افزود:در این کتاب، قصد نداشتم از شهید گمنام بهصورت مشخص نام ببرم، اما تصویر سنگ مزار شهید و فضای داستان باعث شد بسیاری از خوانندگان این برداشت را داشته باشند. به باور من، اثر هنری زمانی موفق است که بتواند برداشتهای متنوعی را در ذهن مخاطب ایجاد کند.»
صمدی درباره روند انتشار اثر گفت:نوشتن و آمادهسازی این کتاب حدود پنج سال زمان برد. چاپ نخست آن با تیراژ هزار نسخه بهطور کامل توسط دانشآموزان بیرجندی خریداری شد و اکنون چاپ دوم نیز با تیراژ مشابه منتشر شده است. این استقبال برای من نشان داد که اگر مفاهیم ارزشی با زبان ساده و ادبیات کودکانه بیان شود، میتواند برای نسل جدید جذاب و قابل درک باشد.
این نویسنده که پیشتر نیز در جشنواره داستاننویسی کتاب مقدس برای کودکان برگزیده شده است، درباره مضمون کتاب توضیح داد:داستان از مورچهای آغاز میشود که بر روی سنگ مزار شهیدی، دانهای خوشبو پیدا میکند و آن را به لانه میبرد. دانه، عطر شهادت را با خود به خانه مورچهها میبرد و همین، کنجکاوی و تحول در میان آنها ایجاد میکند. این استعاره، نمادی از تأثیر معنویت و ایثار شهدا در زندگی امروز ماست.
در ادامه برنامه، انسیه کریمی، روانشناس و فعال حوزه کودک، با اجرای بخش قصهگویی و کارگاه خلاقیت، کودکان را با مفاهیم داستان همراه کرد. همچنین فراخوان مسابقه خلاصهنویسی کتاب اعلام شد که بر اساس آن، سه نفر از دانشآموزان برگزیده ضمن حضور رایگان در دوره نویسندگی، آثارشان در نشریه رنگینک منتشر خواهد شد.