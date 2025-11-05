باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای گذشته تصاویر ورزشگاهی بر فراز یک آسمانخراش در رسانههای داخلی و بینالمللی فراگیر شد و بسیاری این ورزشگاه را به پروژههای «نئوم» سعودی نسبت دادند. بهدنبال این اتفاق برخی رسانهها نظیر «فرانس ۲۴» به بررسی حقیقت ماجرا پرداختند و این ادعا را تکذیب کردند.
فرانس ۲۴ تأکید دارد، این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شده و برای اولین بار در ۲۶ اکتبر از سوی یک کاربر اهل رواندا به نام «ادوین موسونی» در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.
این رسانه فرانسوی همچنین ضمن بررسی منابع رسمی سعودی افزود، ورزشگاهی که قرار است در نئوم ساخته شود، طرحی متفاوت دارد و تصاویری که در روزهای اخیر فراگیر شده است، شباهتی با آن ندارد.
اگرچه این تصاویر جعلی است و سعودی نیز ادعای ساخت چنین ورزشگاهی را نداد، بااینحال مشخص نیست که برخی رسانههای فارسی و کاربران ایرانی با چه اهدافی این تصاویر را منتشر میکنند.
منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان