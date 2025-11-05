باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸؛ فاطمه تنهایی شهردار منطقه با تشریح عملکرد چهارساله مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک اظهار داشت: در دوره خدمت به شهر، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی، مطالعاتی و اصلاحی در سطح معابر منطقه انجام شده که نقش موثری در کاهش تصادفات منجر به فوت، ارتقای ایمنی و بهبود جریان ترافیک در سطح منطقه۸ داشته است.

وی همچنین افزود: در قالب برنامه نگهداشت تجهیزات ترافیکی، ۸هزار و ۵۷۶ عدد تجهیزات ایمنی و ترافیکی شامل تابلو‌های هشداردهنده، سرعت‌کاه‌ها، جداکننده‌های ترافیکی، علائم راهنمایی و... در سطح منطقه نصب، نوسازی یا بهسازی شده است.

تنهایی با اشاره به اجرای طرح‌های اصلاح هندسی در معابر گفت: در راستای اصلاح گره‌های ترافیکی و افزایش ایمنی معابر، عملیات اصلاح هندسی به مساحت ۲۸ هزار و ۳۲۰ مترمربع در نقاط مختلف منطقه انجام شده است که از جمله پروژه‌های شاخص این بخش می‌توان به اصلاح هندسی میدان قمر بنی‌هاشم با هزار و ۲۰۰ مترمربع و اصلاح هندسی تقاطع خیابان نیروهوایی با ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع اشاره کرد که تأثیر قابل توجهی در روان‌سازی تردد خودرو‌ها و عبور و مرور داشته‌اند.

شهردار منطقه ۸ در ادامه از انجام عملیات گسترده خط‌کشی معابر در این منطقه خبر داد و افزود: در راستای بهبود نظم بصری و افزایش انضباط ترافیکی، خط‌کشی مکانیزه به طول ۶۶۷ هزار متر و خط‌کشی دستی به طول ۳۷ هزار و ۱۸۸ مترمربع در سطح معابر اصلی و فرعی منطقه انجام شده است. این اقدامات در کنار بهسازی تجهیزات ترافیکی، به کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عبور و مرور کمک کرده است.

وی همچنین با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش تصادفات منجر به فوت گفت: علاوه بر کاهش متوسط ۱۰ درصدی در این نوع تصادفات، در این دوره از مدیریت شهری، ۱۲۱ مورد نوسازی، مرمت و تجهیز سرپناه‌های حمل و نقل عمومی (BRT، تاکسی و فیدر) انجام شده است تا شهروندان در شرایط ایمن‌تر و مطلوب‌تری از خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

تنهایی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی، ۴۷ مورد مطالعه ساماندهی ترافیکی نیز در نقاط مختلف منطقه به انجام رسیده است. این مطالعات با هدف شناسایی گره‌های ترافیکی، بهینه‌سازی مسیر‌ها و ارتقای ایمنی تقاطع‌ها اجرا شده و مبنای تصمیم‌گیری برای پروژه‌های آینده مدیریت شهری قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۸ در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در چهار سال گذشته بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری برای تحقق عدالت فضایی، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های ایمن در شرق پایتخت است. این برنامه با هدف افزایش رضایت شهروندان و بهبود شرایط ترافیکی منطقه با جدیت ادامه دارد.