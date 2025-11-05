دیک چنی در دوران «جنگ علیه ترور» پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نقشی محوری در گسترش قدرت کاخ سفید و تضعیف استقلال نهادهای اطلاعاتی ایفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیک چنی، معاون پیشین جورج بوش و یکی از چهره‌های تأثیرگذار جمهوری‌خواه، در ۸۴سالگی درگذشت. او در دوران «جنگ علیه ترور» پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نقشی محوری در گسترش قدرت کاخ سفید و تضعیف استقلال نهادهای اطلاعاتی ایفا کرد. 

چنی از اصلی‌ترین حامیان حمله به عراق و استفاده از شکنجه در بازجویی‌ها بود؛ اقداماتی که به گفته کارشناسان، مسیر ترامپیسم و تمرکز بی‌سابقۀ قدرت اجرایی را هموار ساخت.  او با وجود انتقاد از ترامپ، هرگز از تصمیمات خود در عراق و گوانتانامو ابراز پشیمانی نکرد و باور داشت که شکنجه «آمریکا را امن نگه داشته است». 

تحلیلگران، از جمله پل پیلار و آلکا پرادان، او را عامل فساد در رابطۀ سیاست و اطلاعات و الهام‌بخش سیاست‌های امنیتی افراطی دولت‌های بعدی می‌دانند. 

میراث چنی شامل قانونی‌سازی شنود بدون حکم، بازداشت‌های نامحدود و مشروعیت‌بخشی به جنگ‌های بی‌پایان است؛ میراثی که هنوز بر سیاست آمریکا سایه انداخته است.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

برچسب ها: دیک چنی ، جنگ آمریکا و عراق ، معمار جنگ عراق
دیک چنی: دخالت روسیه در انتخابات آمریکا یک اقدام جنگی است
امپراتوری دروغ
دختر کویتی چطور افکار عمومی جهان را برای حمله به عراق آماده کرد؟ + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عجیبه این موجودات تا بالای ۱۰۰ سال عمر میکنند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خدا لعنت کن بر روح خبیث ش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سلام بر فرشته های عذاب بده، بیش از ۵۰۰هزار کودک را در عراق به بهانه سلاح کشتار جمعی کشتید
آلبرایت دوست شما گفت ارزشش را داشت
خوشحالیم از اینکه در چنگال فرشتگان عدالت خدا گرفتار شدید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
روسیه چین پاکستان کره شمالی باید قدرتمند ترین موشک های هسته ای و غیر هسته ای و پهپاد خود را در ونزوئلا مستقر کنند و درس عبرت آموز به آمریکای اشغالگر بدهند الان بهترین
زمان برای نابودی اشغالگران آمریکایی بوده باید بهترین استفاده شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
شهباز قاتی نکن شهباز برای ترامپ جون میدهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
لعنتی الان برو جواب پس بده لعنتی چه چیزی باخودت بردی لعنت بر سران استکبار
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۴۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
لعنت ابدی الهی به روحش
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
لعنت الهی بر این ملعون بیش باد وبر تمام ظالمان
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
به درک واصل شد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ریق لعنت را سر کشید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ان شاالله بزودی نتانیابو و ترامپ هم به او ملحق می‌شوند و در جهنم جمعشان جمع می‌شود
۰
۱۰
پاسخ دادن
