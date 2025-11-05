دیک چنی در دوران «جنگ علیه ترور» پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نقشی محوری در گسترش قدرت کاخ سفید و تضعیف استقلال نهادهای اطلاعاتی ایفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیک چنی، معاون پیشین جورج بوش و یکی از چهرههای تأثیرگذار جمهوریخواه، در ۸۴سالگی درگذشت. او در دوران «جنگ علیه ترور» پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نقشی محوری در گسترش قدرت کاخ سفید و تضعیف استقلال نهادهای اطلاعاتی ایفا کرد.
چنی از اصلیترین حامیان حمله به عراق و استفاده از شکنجه در بازجوییها بود؛ اقداماتی که به گفته کارشناسان، مسیر ترامپیسم و تمرکز بیسابقۀ قدرت اجرایی را هموار ساخت. او با وجود انتقاد از ترامپ، هرگز از تصمیمات خود در عراق و گوانتانامو ابراز پشیمانی نکرد و باور داشت که شکنجه «آمریکا را امن نگه داشته است».
تحلیلگران، از جمله پل پیلار و آلکا پرادان، او را عامل فساد در رابطۀ سیاست و اطلاعات و الهامبخش سیاستهای امنیتی افراطی دولتهای بعدی میدانند.
میراث چنی شامل قانونیسازی شنود بدون حکم، بازداشتهای نامحدود و مشروعیتبخشی به جنگهای بیپایان است؛ میراثی که هنوز بر سیاست آمریکا سایه انداخته است.
منبع: کانال تلگرامی روندنگار بینالملل