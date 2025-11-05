مدیر عامل باشگاه استقلال خوزستان گفت: در لیگ برتر مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیوان بابادی مدیر عامل استقلال خوزستان در مورد شرایط بحرانی این باشگاه از لحاظ مالی و اعتصاب بازیکنان گفت: در بحث مشکلات اخیر استقلال خوزستان ۲ مقوله وجود دارد اول اینکه بازیکن حق دارد به هر حال ۳ ماه است یکریال هم دریافت نکرده است و من شرایط آنها را درک می‌کنم این درست است که ما تیم جوانی بستیم و فلسفه بستن تیم جوان از نظر من نیز همین بود، اما دلیل نمی‌شود که توقع داشته باشیم بازیکن جوان توقع مالی نداشته باشد به هر حال این فوتبالیست‌ها از همین اقشار جامعه هستند و در این کشور زندگی می‌کنند و نیاز مالی دارند و من می‌بینم که بازیکنانم در برخی مواقع حتی کرایه ماشین ندارد و نمی‌توانند با دستشان به یک کافی شاپ بروند و ناین حق قانونی آنهاست و بنده به عنوان مدیر عامل در کنار این بازیکنان هستم.

وی ادامه داد: من مدیر عامل باشگاه هستم، اما مالک باشگاه نیستم و این مشکل باید حل شود، اما امیدواریم مسئو لان خوزستان به این نکته توجه کنند که در صورت ادامه این روند و پرونده‌هایی که در فدراسیون فوتبال داریم ما برای اخذ مجوز حرفه‌ای فقط در بند مالی مشکل داریم و اگر این مشکل تا ۱۰ فروردین سال آینده حل نشود این تیم شاید به دسته پایین‌تر هم سقوط کند.

بابادی ادامه داد: این مشکلات وجود دارد، اما به نظر من باشگاه، بازیکن و کادر فنی و همه عوامل باید به قرارداد خود پایبند باشند و با اعتصاب و ... مشکلی حل نمی‌شود ما با تمام قدرت در بازی مقابل پرسپولیس حاضر می‌شویم و این دیگر دست باشگاه و مدیر عامل و بازیکن نیست و قوانین سازمان لیگ و فدراسیون است و باید در این بازی حضور داشته باشیم، اما امیدوارم مشکلات مالی بازیکنان نیز به زودی حل شود ما نامه نگاری‌ها را به ارگان‌های ذیربط انجام دادیم و پیگیر هستیم و امیدواریم با توجه به شرایط حاد این تیم مسئولان هم توجه داشته باشند.

بابادی ادامه داد: در ۳ ماه گذشته بازیکنان من صفر درصد دریافتی داشتند و ریالی پول نگرفتند، اما نتایج قابل قبولی داشتند و در بازی با پرسپولیس هم با قدرت به میدان می‌رویم، اما کاملا بازیکنان را درک می‌کنم.