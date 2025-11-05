باشگاه خبرنگاران جوان ؛ امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴) ناپایداری‌های جوی و دریایی در استان ادامه دارد و در ساعات صبح تا ظهر، ماندگاری گرد و غبار در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، وزش بادهای شمال‌شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و نیز بر روی دریای عمان و تنگه هرمز مورد انتظار است.

هواشناسی استان توصیه کرده است شهروندان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از قرارگیری در فضای باز بپرهیزند و در صورت حضور در محیط بیرون، از ماسک استفاده نمایند.

در اطلاعیه این اداره‌کل همچنین آمده است: با توجه به افزایش سرعت باد و مواج بودن دریا، تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر شرقی و مرکزی استان اتخاذ شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، از روز پنج‌شنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و تا پایان هفته شرایط جوی و دریایی به‌تدریج آرام‌تر می‌شود.

به لحاظ دمایی نیز تا اوایل هفته آینده، کاهش دمای کمینه به‌ویژه در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

منبع: اداره‌کل هواشناسی هرمزگان