رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت رسمی رئیس مجلس ملی پاکستان، دقایقی قبل عازم اسلام آباد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) به دعوت «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان و در راس هیاتی از نمایندگان مجلس، عازم اسلام‌آباد پایتخت این کشور شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین دیدار و رایزنی با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان در دستور کار وی در این سفر است.

سفر به ۲ شهر مهم لاهور و کراچی به‌عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان و دیدار با نخبگان فرهنگی، مذهبی، تجار و بازرگانان پاکستان نیز از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان به کشور دوست و همسایه پاکستان اعلام شده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می‌کنند.

جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت‌ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدف‌گذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰میلیارد دلار افزایش دهند.

