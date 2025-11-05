باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

مهمان‌ روان‌شناس برنامه تلویزیونی در خصوص روان‌شناسی خانواده توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان سرورپور، روان‌شناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد روان‌شناسی خانواده نکاتی را بیان کرد.

 

 

