باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- پس از گذر از تابستان گرم‌وخشک و کاهش حجم آب بسیاری از سدها، امید‌ها به پاییز بود تا ‏بارش‌ها بتواند بخشی از کم‌آبی‌ها را جبران کند و ذخیره‌های آب را به سطح ‏امیدوارکننده‌ای برساند. اما پاییز هم کم‌کم به نیمه خود نزدیک شده و همچنان خبری از ‏بارندگی نیست. ‏

استان کردستان همچون سایر شهر‌های کشور درحوزه خشک ونیمه خشک قرار گرفته ‏ومتاثرازکاهش نزولات جوی همواره با کم آبی وخشکسالی‌های متناوب مواجه بوده، به طوری که پاییز امسال در بسیاری از مناطق ‏استان با خشکی بی‌سابقه‌ای آغاز شده است؛ یعنی از اول مهر تاکنون، ‏بارش نداشته و پیش‌بینی‌ها از پاییزی با بارش کمتر ازحد نرمال حکایت دارد‎. ‎و این ‏نشانه‌ها حاکی از پنجمین سال متوالی ‏خشکسالی در این استان است. ‏

در روز‌های اخیرهم، نوسانات دمایی و تغییرات جوی، توجه شهروندان و مسئولان را به وضعیت هواشناسی معطوف کرده است؛ چراکه با توجه به جایگاه مهم کشاورزی در استان و نقش اثرگذار آن در سطح کشور، بررسی شرایط بارش و راهکار‌های مقابله با بحران کم‌آبی، ضرورتی انکارناپذیر است.

علت کاهش بارش‌ها در استان کردستان

احمدیانی کارشناس هواشناسی کردستان دلیل کاهش بارش در استان را نتیجه‌ی هم‌افزایی چندین عامل دانست وگفت: تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی با افزایش دما و تبخیر، مسیر سامانه‌های بارشی مدیترانه‌ای را به عرض‌های بالاتر رانده و موجب کاهش نفوذ توده‌های مرطوب به زاگرس شده است؛ توام با این پایداری جوی و افزایش گردوغبار منطقه‌ای، تشکیل ابر‌های باران‌زا را تضعیف کرده‌اند.

وی افزود:در سطح محلی نیز تخریب پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث کاهش رطوبت خاک و اختلال در چرخه رطوبتی شده است.

احمدیانی تصریح کرد: ترکیب این عوامل طبیعی و انسانی باعث کاهش فراوانی و شدت بارش‌ها، طولانی‌تر شدن دوره‌های خشک و تشدید خشکسالی‌های متوالی در استان کردستان شده است.

ویژگی‌های اقلیمی استان کردستان

کارشناس هواشناسی کردستان ‏در ادامه با بیان اینکه استان عمدتاً از اقلیم نیمه‌مرطوب و کوهستانی برخورداراست، گفت: ارتفاعات بالاترتابستان‌های خنک و زمستان‌های سرد و برفی دارد، در حالی که مناطق پایین‌تر و دره‌ها تابستان‌های گرم‌تروزمستان‌های معتدل‌تری دارند.

وی افزود: درفصل پاییز وزمستان بیشترین میزان بارش به صورت باران و برف وبا میانگین سالانه حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی‌متر درنواحی مختلف استان رخ می‌دهد.

کارشناس هواشناسی کردستان شدت بارش‌ها را برای نیمه غربی استان بیشتر از نیمه شرقی عنوان کردوگفت: درسال‌های اخیر کاهش و تغییردرشدت و فراوانی مشاهده شده است.

احمدیانی با اشاره به دمای هوای استان گفت: با اختلاف زیاد بین ارتفاعات و دره‌ها دمای میانگین سالانه حدود ۱۰–۱۵ درجه سلسیوس است، تابستان‌ها معمولاً گرم و خشک، زمستان‌ها سرد و برفی هستند.

کارشناس هواشناسی کردستان با بیان اینکه ویژگی‌های خاص اقلیمی استان تحت تأثیر سامانه‌های غربی مدیترانه‌ای است، گفت: به دلیل ارتفاعات زاگرس، جریان‌های همرفتی محلی و تأثیرات گردوغبار، نوسانات بارش و دما در مقیاس کوتاه‌مدت قابل توجه است.

کاهش ۲۹ درصدی بارندگی در کردستان

احمدیانی با اشاره به وضعیت بارش‌ها در استان می‌گوید:میانگین بارش سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ استان کردستان ۳۴۴.۴ میلی متر بوده است که نسبت به میانگین بلندمدت (۴۵۴.۱) ۲۴.۲ درصد کاهش داشته است این میزان کاهش بارش در استان کوهستانی کردستان پیامد‌های گسترده وبه‌هم‌پیوسته‌ای در ابعاد طبیعی، اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشته است.

‎کارشناس هواشناسی کردستان اضافه کرد: متوسط بارش سال گذشته در ‏دوره مشابه ۴۸۷ میلی متربوده که با توجه به بارش امسال با ۳۴۴ ‏میلیمترحدود ۲۹ درصد کاهش داشته است. ‏

وی افزود:میزان بارش به ترتیب درسروآباد با ۴۳ درصد، مریوان ۴۲ ‏درصد، سقز ۴۰ درصدوسنندج با ۳۷ درصد کاهش داشته، اما درقروه ‏۷ ‏درصدو بیجار ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. ‏

احمدیانی با اشاره به افت بارش‌ها در استان بیان کرد: کاهش تغذیه‌ی سفره‌های زیرزمینی، خشک شدن چشمه‌ها و افت دبی رودخانه‌ها، کشاورزی دیم‌محورمنطقه را با افتخ شدید عملکرد و ناپایداری معیشت مواجه کرده است.

وی افزود:همچنین از بین رفتن مراتع و کاهش رطوبت خاک موجب گسترش فرسایش، خشکیدگی جنگل‌های بلوط، افزایش خطر آتش‌سوزی و از بین رفتن تنوع زیستی شده است.

کارشناس هواشناسی کردستان ‏اظهار داشت: در نتیجه کاهش بارش‌ها وابستگی بیشتربه منابع محدود زیرزمینی، کاهش امنیت غذایی و مهاجرت روستاییان به شهرها، سیمای اجتماعی و زیست‌محیطی استان را به‌تدریج دگرگون کرده و آن را در معرض بحران‌های اکولوژیکی و آبی قرار داده است.

بررسی وضعیت احتمالی بارش‌ها در پاییز و زمستان

احمدیانی با اشاره به پیش بینی فصلی سازمان هواشناسی کشوربرای سال زراعی۱۴۰۵-۱۴۰۴‏ گفت:استان کردستان که در ناحیه زاگرس میانی قرار دارد، دربازه نیمه آبان تا ‏نیمه آذر، میانگین ‏بارش‌ها حدود ۲۰ تا ۴۰میلی‌متر کمتر از نرمال ‏پیش‌بینی می‌شود. وعمدتاً در نواحی غربی و جنوبی استان این کم‌بارشی شدت ‏بیشتری دارد. ‏

وی افزود:نیمه آذرتا نیمه دی، میانگین کلی بارش استان درمحدوده نرمال است و مجموع بارش‌ها دربیشتر نقاط استان پایین‌ترازمیانگین چندساله برآورد شده است.

احمدیانی بیان کرد:نیمه دی تا نیمه بهمن میانگین بارش استان در محدوده نرمال خواهد بود. اما به‌دلیل تداوم گرادیان دمایی مثبت و جریان‌های گرم جنوبی، سهم بارش برف کاهش خواهد داشت و بیشترریزش‌های جوی به‌صورت باران رخ می‌دهند.

وی گفت:نیمه بهمن تا نیمه اسفند میانگین بارش در محدوده نرمال تا کمتر از آن برآورد می‌شودوانتظار می‌رود کاهش بارش‌های پیش بینی شده در برخی مناطق در بازه نوسانات نرمال قرار گیرد. دراین مدت درنوار غربی و کوهستانی استان، میانگین دما ۱ تا ۲ درجه فراتر از نرمال خواهد بود.

احمدیانی بیان کرد:زمستان پیش‌رو برای کردستان گرم‌ترازحد معمول پیش‌بینی می‌شود و پیامد‌هایی مانند کاهش بارش برف، افت تغذیه‌ی منابع آب زیرزمینی، کاهش رطوبت خاک و افزایش نسبی خطر خشکی جنگل‌های بلوط را به‌دنبال خواهد داشت.

اقدامات پیشگیرانه جهت عبور از بحران خشکسالی

احمدیانی با اشاره به تشدید بحران آب در سال زراعی امسال، گفت: تدوین برنامه اجرایی برای سه مقطع زمانی می‌تواند بخشی ازمسیر خروج ازبحران خشکسالی را هموار کند.

وی افزود:مدیریت منابع آب، محدود کردن برداشت غیرمجازازمنابع زیرزمینی، بهینه‌سازی مصرف آب دربخش کشاورزی، جمع‌آوری و ذخیره روان‌آب باران و آب سطحی برای استفاده در دوره‌های ‏خشک، تقویت شبکه پایش و پیش‌بینی، افزایش ایستگاه‌های هواشناسی و سنجش از راه دور برای داده‌های دقیق‌تر، پایش شاخص‌های خشکسالی و انتشار هشدار‌ها برای ‏کشاورزان و مدیریت منابع ازجمله اقداماتی است که ‏در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان گفت:ازجمله اقدامات میان‌مدت وبلند مدت، می‌توان به بازسازی و حفاظت پوشش گیاهی، احیای مراتع و جنگل‌ها برای افزایش تبخیر و تعرق مؤثر و تقویت چرخه رطوبت، جلوگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی و کاهش فرسایش خاک، کنترل گردوغباروآلودگی هوا، مدیریت زمین برای کاهش منابع گردوغبار محلی و منطقه‌ای و کاهش آلاینده‌های هوا که روی تشکیل ابر و بارش تأثیر منفی دارند، اشاره کرد.

راهکار‌های مدیریتی برای مقابله با بحران آب

احمدیانی در پایان با اشاره به اهمیت بسیار بالای صرفه جویی در مصرف آب و استفاده هوشمندانه و مسئولانه ازاین منبع حیاتی گفت:شهروندان استان کردستان می‌توانند با مصرف بهینه آب در خانه و باغ، استفاده از روش‌های آبیاری کم مصرف در ساعات اولیه صبح و اوایل شب، نقش مؤثری در کاهش اثر خشکسالی ایفا کنند.

وی افزود: با کاشت گیاهان مقاوم به خشکی، مشارکت در احیای مراتع و جنگل‌ها و کاهش آلودگی هوا از طریق کاهش سوزاندن زباله واستفاده کمترازسوخت‌های فسیلی، چرخه رطوبت محلی را تقویت کنند.

کارشناس هواشناسی استان ‏گفت:آماده‌سازی ذخایر معقول آب برای مواقع بحرانی، مدیریت مصرف مواد غذایی و پیگیری هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های سازمان‌های محیط زیست، در کنار مشارکت در برنامه‌های محلی حفاظت از منابع طبیعی، از دیگر اقدامات عملی است که هر شهروند می‌تواند برای کاهش اثرات کاهش بارش و خشکسالی انجام دهد.

کردستان پنجمین سال خشکسالی را سپری می‌کند

استان کردستان در سال زراعی جاری که از مهرماه ۱۴۰۳ آغاز شده و تا شهریورماه ۱۴۰۴ خاتمه یافت، پنجمین سال خشکسالی را سپری می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان به تأخیر درآغاز یا کاهش بارش‌ها در فصل‌های معمول سال اشاره کردوافزود:اثرات بلندمدت تغییراقلیم برتغییرات زمانی بارش‌ها نه فقط کاهش یا افزایش یافته‌اند، بلکه توزیع فصلی نیز تغییر کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با تشریح وضعیت حوزه آبی و ‏میزان کاهش بارش‌ها در استان گفت:درپنج سال اخیر، ‏استان کردستان ‏نیزمانند سایرمناطق کشوربا خشکسالی مواجه بوده است به طوری که ‏میزان ‏بارش‌ها نسبت به سال گذشته ۳۰ در صد ‏کاهش یافته است. ‏

آرش آریانژاد با اشاره به کاهش شدید نزولات جوی در سال آبی گذشته ‏ گفت:در ۶ ماهه اول سال ‏‏۱۴۰۴ میزان بارش متوسط استان ۱۱۵ میلی متر بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ‏‏۵۴ میلیمتر معادل ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد‎. ‎

بحران آب در بانه رفع می‌شود

وی با بیان اینکه شهرستان بانه با ۵۷ درصد ‏کاهش ‏بارش با تنش آبی مواجه است، گفت: درهمین راستا پروژه انتقال آب اضطراری از سد چراغ ویس سقزبه این شهرستان در حال ‏انجام ‏است که با اتمام این پروژه، م

شکل کمبود آب شرب این شهرستان رفع خواهد شد.

آریانژاد با اشاره به نوسانات بارش هادرسطح استان بیان کرد: توزیع بارش‌ها در مناطق مختلف استان ثابت نیست ووقوع بارش‌های شدید نقطه‌ای می‌تواند تأثیر متفاوتی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی، روان‌آب‌ها، سیلاب‌ها وآبخوان‌ها داشته باشد.

وی افزود:حجم ورودی آب سد‌های استان ازابتدای سال آبی ۷۲۶ میلیون مترمکعب است که سال گذشته عدد آن ۲ میلیاردو ۲۶۷ میلیون متر مکعب بوده است.

آریانژاد گفت:در حال حاضر حجم آب موجود سد‌های استان بیش از ۹۱۶ میلیون متر مکعب است که همین عدد در مدت مشابه سال گذشته ۱ میلیاردو ۲۰۷ میلیون متر مکعب بوده است.

وی اظهارداشت:میزان کل خروجی سد‌های استان هم از ابتدای سال آبی جدید تا ۳۱ شهریور ۲۸ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: این شرکت در سنوات گذشته تاکنون در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب و فرهنگ سازی شیوه‌های مصرف آب، اقدام به اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب و اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی کرده است.

آریانژاد طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو عنوان کرد وگفت:این طرح مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی، فنی و اجتماعی است، که در راستای بازگرداندن ورودی آب به سفره‌های زیرزمینی وبرداشت آب از سفره‌ها اجرا می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان بیان کرد: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی و جلوگیری از نشست زمین، احیای دشت‌های بحرانی و جلوگیری از تبدیل دشت‌های دیگر به وضعیت بحرانی، افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، مدیریت و کنترل برداشت غیرمجاز آب، ارتقاء آگاهی عمومی و مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب است.

با توجه به پیش بینی‌های فصلی بارش برای فصل پاییز، شرایط حاضر ‏کم آبی و ‏خشکسالی انباشته و کسری آب تعدادی از مخازن سدها، با وجود ‏گذر از فصل گرم به ‏سرد همچنان مدیریت مصرف آب و صرفه جویی در ‏بخش‌های مختلف استان کردستان توصیه می ‏شود‎، چرا که کمبود بارندگی در سال زراعی جاری می‌تواند اثرات گسترده‌ای روی کشاورزی، منابع ‏آب ‏و محیط زیست داشته باشد و هشدار جدی برای مدیریت منابع آب در فصل ‏سرد و ‏جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی به شمار رود‎. ‎همچنین می‌تواند ‏شرایط ‏خشکی هوا را تشدید کرده و احتمال بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت ‏خاک را نیز ‏افزایش دهد‎. ‎