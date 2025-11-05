باشگاه خبرنگاران جوان - سیصد و شصت و پنجمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دبیرخانه شورا برگزار شد.

در این نشست، ۸ پرونده متقاضی ماده ۱۵ که پیش‌تر در کارگروه ویژه بررسی شده بود، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین درخواست جهاد دانشگاهی بررسی و مقرر شد دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۱۰ سال سابقه همکاری، با رعایت فرآیند جذب به‌عنوان مربی پژوهشگر فعالیت کنند. افراد دارای مدرک تخصصی یا دکتری نیز با همین شرایط، پس از تأیید هیأت اجرایی و بدون نیاز به فراخوان، پرونده‌شان برای تأیید نهایی به هیأت مرکزی ارسال می‌شود.

در ادامه جلسه، گزارشی از روند بررسی پرونده‌های فراخوان‌های جذب سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ارائه و مقرر شد مراکز جذب وزارت علوم و وزارت بهداشت، فراخوان جذب هیأت علمی آبان‌ماه ۱۴۰۴ را برگزار کنند.

همچنین تأکید شد دانشگاه‌هایی که تاکنون پرونده‌های خود را به هیأت مرکزی ارسال نکرده‌اند، تا پایان آبان‌ماه فرصت تعیین تکلیف دارند؛ در غیر این صورت سهمیه‌ای برای فراخوان جدید به آنها اختصاص نخواهد یافت.

در بخش دیگری از جلسه، دبیر مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت گزارشی درباره وضعیت پرونده‌های فراخوان ۲۱ ارائه کرد و مقرر شد فهرست نیاز‌های جدید به تفکیک رشته و گرایش برای صدور مجوز فراخوان آبان‌ماه ارسال شود.

بر اساس مصوبه دیگر، متقاضیان عضویت هیأت علمی سرباز در صورتی که شش ماه تا پایان خدمت آنها باقی مانده باشد، مجاز به شرکت در فراخوان جذب خواهند بود.

همچنین برای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه تبدیل وضعیت دارندگان مدرک دکتری با رعایت فرآیند جذب و تأیید هیأت امنا صادر شد.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی