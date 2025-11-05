مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سفیر هند از تکمیل خط ریلی چابهار- زاهدان در ۶ ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در دیدار با رودرا گائوراو شرست سفیر جمهوری هند در تهران با تاکید بر اهمیت کریدور شمال-جنوب در حمل‌ونقل بین‌المللی گفت: توسعه این کریدور یکی از اولویت‌های اصلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم با همکاری نزدیک کشور‌های عضو، روند پیشرفت آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه هدف ما تسهیل انتقال بار‌های تجاری میان هند و روسیه از مسیر ایران است، تاکید کرد: توسعه چابهار می‌تواند نقش مؤثری در رشد کریدور شمال - جنوب و افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای ایفا کند و تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف به‌سرعت فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بندر چابهار بدون دسترسی ریلی نمی‌تواند به‌طور کامل فعال شود، خاطرنشان کرد: ساخت خط ریلی چابهار - زاهدان تا ۶ ماه آینده به پایان می‌رسد و سه ماه پس از آن نیز وارد مرحله بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از پیگیری ایجاد ارتباط ریلی میان افغانستان و هند از مسیر بندر چابهار خبر داد و گفت: این اتصال موجب کاهش چشمگیر مسافت و زمان ترانزیت بار میان هند و افغانستان خواهد شد.

ذاکری بر گسترش همکاری‌های کارشناسی میان راه‌آهن‌های دو کشور و تعامل شرکت‌های بخش خصوصی ایران و هند تأکید و ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند ارتباطات و همکاری‌های مشترک بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت توسعه ترانزیت منطقه‌ای برداریم.

در ادامه این دیدار، رودرا گاوراو شرست، سفیر هند در ایران، با ابراز خشنودی از روند روبه‌رشد همکاری‌های ریلی میان دو کشور، از نقش‌آفرینی مؤثر راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در توسعه ترانزیت منطقه‌ای قدردانی کرد.

منبع: راه‌آهن

برچسب ها: راه‌آهن چابهار ، زاهدان ، ساخت راه آهن
خبرهای مرتبط
صادق تاکید کرد؛
ضرورت اتمام راه‌آهن چابهار- زاهدان تا پایان سال جاری
سفیر ایران: شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی زاهدان را قاطعانه محکوم کند
حادثه تروریستی زاهدان با هدف ایجاد تنش ناکام ماند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
آخرین اخبار
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند
سازمان حمایت: نرخ بلیت‌های هواپیما به وضعیت قبل بازگردد
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی
نقشه راه دولت هوشمند» تدوین شد / صف‌های طولانی استخدام کاهش می‌یابد
گرانی قیمت مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد