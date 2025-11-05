باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در دیدار با رودرا گائوراو شرست سفیر جمهوری هند در تهران با تاکید بر اهمیت کریدور شمال-جنوب در حملونقل بینالمللی گفت: توسعه این کریدور یکی از اولویتهای اصلی راهآهن جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم با همکاری نزدیک کشورهای عضو، روند پیشرفت آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه هدف ما تسهیل انتقال بارهای تجاری میان هند و روسیه از مسیر ایران است، تاکید کرد: توسعه چابهار میتواند نقش مؤثری در رشد کریدور شمال - جنوب و افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقهای ایفا کند و تلاش میکنیم زیرساختهای لازم برای تحقق این هدف بهسرعت فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بندر چابهار بدون دسترسی ریلی نمیتواند بهطور کامل فعال شود، خاطرنشان کرد: ساخت خط ریلی چابهار - زاهدان تا ۶ ماه آینده به پایان میرسد و سه ماه پس از آن نیز وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرعامل راهآهن همچنین از پیگیری ایجاد ارتباط ریلی میان افغانستان و هند از مسیر بندر چابهار خبر داد و گفت: این اتصال موجب کاهش چشمگیر مسافت و زمان ترانزیت بار میان هند و افغانستان خواهد شد.
ذاکری بر گسترش همکاریهای کارشناسی میان راهآهنهای دو کشور و تعامل شرکتهای بخش خصوصی ایران و هند تأکید و ابراز امیدواری کرد با تسریع در روند ارتباطات و همکاریهای مشترک بتوانیم گامهای مؤثری در جهت توسعه ترانزیت منطقهای برداریم.
در ادامه این دیدار، رودرا گاوراو شرست، سفیر هند در ایران، با ابراز خشنودی از روند روبهرشد همکاریهای ریلی میان دو کشور، از نقشآفرینی مؤثر راهآهن جمهوری اسلامی ایران در توسعه ترانزیت منطقهای قدردانی کرد.
