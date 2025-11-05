باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حسن حسینی مدیر کل گمرک لرستان گفت: استان با برخورداری از منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی جوان، صنایع در حال رشد و محصولات کشاورزی و دامی متنوع، می‌تواند سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.

حسن حسینی اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۱ میلیون دلار از گمرک لرستان صادر شده است.

وی افزود: کشاورزی در لرستان ستون اصلی اقتصاد محلی است. محصولات شاخصی، چون خرما و انجیر کوهی مناطق پاپی و پلدختر، انگور و کشمش مناطق خرم‌آباد و دورود، گردو، بادام، عسل طبیعی و گیاهان دارویی کوهستان در صورت فرآوری و بسته‌بندی استاندارد، ظرفیت بالایی برای صادرات به کشور‌های حوزه خلیج فارس، عراق، روسیه و کشور‌های آسیای میانه دارند.

حسینی تاکید کرد: صنایع لبنی لرستان، کارخانه‌های تولید روغن حیوانی، کنسانتره میوه، بسته‌بندی عسل و خشکبار، در صورت بهبود فناوری و افزایش استاندارد‌های کیفی، می‌توانند به مقاصدی، چون عراق، عمان و قطر صادر شوند. ایجاد خوشه‌های صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای استان ایجاد کند.

لرستان دارای ذخایر غنی سنگ‌های تزئینی (مرمر، تراورتن و مرمریت)، سنگ‌آهن، باریت و دولومیت است. صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده از شهرستان‌های الیگودرز و دورود در سال‌های اخیر رشد نسبی داشته، اما همچنان بخش عمده‌ای از مواد معدنی به‌صورت خام صادر می‌شود. توسعه صنایع پایین‌دستی و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه سنگ‌بری مدرن می‌تواند صادرات این بخش را جهش دهد.

قالی‌بافی، گلیم و جاجیم‌بافی، سیاه‌چادر و زیورآلات سنتی لرستان، با طراحی مدرن و بازاریابی دیجیتال، می‌توانند در بازار‌های فرهنگی جهان جایگاه ویژه‌ای بیابند. گردشگری طبیعی و فرهنگی نیز در خدمت صادرات غیرمستقیم کالا‌ها و برند فرهنگی لرستان است.

صادرات از لرستان تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه فرصتی برای تبدیل مزیت‌های محلی به برند ملی است. اگر استان بتواند از تولید خرد و سنتی عبور کرده و به سمت تولید رقابت‌پذیر و صادرات‌محور حرکت کند، می‌تواند به یکی از قطب‌های صادرات غیرنفتی غرب کشور تبدیل شود. لازمه این تحول، هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مالی است.