جمعی از اعضای تشکل های دانش آموزی امروز در نشستی با حضور استاندار گیلان دغدغه های فضای آموزشی استان را بیان و خواستار حل آن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز در نشست با تشکل های دانش آموزی استان گفت : دانش آموزان امروز مدیران فردای جامعه هستند.

استاندار گیلان با بیان اینکه رفع دغدغه های فضای آموزشی شناسایی و مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد، گفت : کمبود معلم ، نداشتن فضای آموزشی مناسب مطالعه و فعالیت های ورزشی و ‌‌‌... از اهم موضوعاتی بود که بیان شد این موانع آموزشی شناسایی رفع شود.‌



حق شناس با اشاره به اینکه گیلان دانش آموزان با استعدادی در بخش ها و حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی دارد، افزود : حمایت از این استعداد ها فردای جامعه پویا را فراهم می کند‌.



نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر اینکه شناسایی مشکلات با دانستن مهمترین مسئله رفع می شود، گفت : در مقیاس ها مسئله ها شناسایی شود اگر مسئله مشکلات مشخص شد و بعد از آن راهکارهای و مدیریت آن در این راستا سهل تر انجام می شود.‌

وی با تاکید بر اینکه دنیا در حال تحول در بخش های مختلف علمی است، افزود: بهره گیری از هوش مصنوعی در آینده بیش از پیش توسعه می یابد لذا این فرا گیری هوش مصنوعی نباید مانع از مطالعه در قشر دانش آموز شود.

حق شناس با اشاره به اینکه فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود، تصریح کرد: گیلان ظرفیت های بالای طبیعت و دریایی دارد، لذا در اردوهای دانش آموزی و فرا گیری علم و دانش با بهره گیری از فضای طبیعت استان ، مورد توجه اولیاء مدارس قرار گیرد.‌

استاندار گیلان به پسماند و تولید زباله در استان اشاره کرد و افزود : متاسفانه با تخریب محیط زیست در گیلان برخی از روستاهای استان تخلیه شده اند.‌

وی اظهار داشت : فرهنگ تفکیک زباله در مدارس استان ترویج شود و با بهره گیری از نخبگان ، دانش آموزان و ترویج این فرهنگ این معضل در استان ریشه کن خواهد شد‌‌.

نرگس دستیار ، مدیر کل آموزش پرورش گیلان در این نشست گفت : تشکل های دانش آموزی زمینه آموزش فعالیت های کار گروهی دانش آموزان را فراهم می کند، دانش آموزان در این تشکل ها با فرآیند تصمیم سازی استان آشنا می شوند‌.



در این نشست چالش های آموزشی از جمله فضای آموزشی ، کمبود معلم در مناطق محروم ، عدم کتابخانه مناسب ، آزمایشگاه و همچنین حمایت از نخبگان دانش آموزی در حوزه ورزشی، فرهنگی و علمی از جمله دغدغه های بود که توسط اعضای تشکل ها دانش آموزی بیان شد.