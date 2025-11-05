آمریکا پیشنهاد قطعنامه‌ای به شورای امنیت داده که می‌تواند تحریم‌ها علیه الجولانی و وزیر کشور او را لغو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا پیشنهاد پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است که می‌تواند تحریم‌ها علیه ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریست‌های تحریرالشام و رئیس موقت سوریه را لغو کند.

 قرار است الجولانی روز دوشنبه آینده با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود در کاخ سفید دیدار کند.

این پیش‌نویس همچنین شامل لغو تحریم‌ها علیه انس خطاب، وزیر کشور سوریه است. هنوز مشخص نیست که این پیش‌نویس چه زمانی برای رای‌گیری ارائه خواهد شد، اما برای تصویب آن حداقل ۹ رأی مثبت لازم است و هیچ‌یک از اعضای دائم شامل روسیه، چین، آمریکا، فرانسه یا انگلیس نباید از حق وتوی خود استفاده کنند.

واشنگتن ماه‌هاست پس از به قدرت رسیدن شبه‌نظامیان و تروریست‌های در سوریه از شورای امنیت ۱۵ عضوی می‌خواهد تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش دهد.

اگرچه این اولین سفر جولانی به واشنگتن خواهد بود، اما دومین سفر او به ایالات متحده پس از سفر به سازمان ملل در ماه سپتامبر خواهد بود؛ جایی که او اولین رئیس جمهور سوریه در دهه‌های گذشته بود که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد.

در ماه مه جولانی برای اولین بار در ریاض با ترامپ دیدار کرد که منجر به تعهد رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه شد.

منبع: النشره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
زنان و دختران سوری می‌ترسند از خانه بیرون بروند/ سوال اینجاست که پس نیروهای نظامی ارتش ترکیه جنایتکار به رهبری اردوغان جنایتکار از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
این در حالی است که رژیم تروریستی جولانی تحت حمایت دولت وحشی ترکیه جنایتکار با شعار آزادی و برابری برای همه شهروندان سوری قدرت را در این کشور به دست گرفت.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان، عراق و سوریه نابود نشده است و باز هم تهدیدی برای منطقه است
اگر شیوع تروریسم در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای عربی و اسلامی به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.
و این در حالی است که نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1393 تاکنون از تروریست های داعش در عراق و هم در سوریه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
۱۳:۰۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.

سئوال اینجاست که نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
۰
۰
پاسخ دادن
