خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا پیشنهاد پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است که می‌تواند تحریم‌ها علیه ابومحمد الجولانی، سرکرده تروریست‌های تحریرالشام و رئیس موقت سوریه را لغو کند.

قرار است الجولانی روز دوشنبه آینده با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود در کاخ سفید دیدار کند.

این پیش‌نویس همچنین شامل لغو تحریم‌ها علیه انس خطاب، وزیر کشور سوریه است. هنوز مشخص نیست که این پیش‌نویس چه زمانی برای رای‌گیری ارائه خواهد شد، اما برای تصویب آن حداقل ۹ رأی مثبت لازم است و هیچ‌یک از اعضای دائم شامل روسیه، چین، آمریکا، فرانسه یا انگلیس نباید از حق وتوی خود استفاده کنند.

واشنگتن ماه‌هاست پس از به قدرت رسیدن شبه‌نظامیان و تروریست‌های در سوریه از شورای امنیت ۱۵ عضوی می‌خواهد تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش دهد.

اگرچه این اولین سفر جولانی به واشنگتن خواهد بود، اما دومین سفر او به ایالات متحده پس از سفر به سازمان ملل در ماه سپتامبر خواهد بود؛ جایی که او اولین رئیس جمهور سوریه در دهه‌های گذشته بود که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد.

در ماه مه جولانی برای اولین بار در ریاض با ترامپ دیدار کرد که منجر به تعهد رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه شد.

منبع: النشره