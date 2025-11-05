رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی مازندران از پایان اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی یانه سر بهشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی اکبری رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی مازندران از پایان اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی یانه سر بهشهر بطول ۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان خبر داد.

او افزود: با توجه به این که حمل قسمت اعظمی از محصولات کشاورزی استان از طریق حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود، وجود زیر ساخت‌های مناسب برای تردد ناوگان حمل و نقل ضروری است.

اکبری، بهسازی، مرمت، شن‌ریزی و آسفالت راه‌های روستایی را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و گفت: ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها از جمله بازسازی، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی موجب تسهیل در داد و ستد و افزایش درآمد روستاییان شده و مانع مهاجرت آنها به شهر‌ها می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی افزود: بر اساس آخرین آمار این اداره کل از تعداد ۳۶۲۲ روستا در استان، تعداد ۱۷۱ روستا زیر ۲۰ خانوار و تعداد ۲۱۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردارند.

اکبری افزود: با توجه به تاکیدات دولت برای رسیدگی به مطالبه روستائیان، عملیات بهسازی، تعریض و روکش آسفالت راه مذکور اجرایی شد.

او گفت: حدود ۹۷ درصد از جمعیت روستایی مازندران (روستا‌های بالای ۲۰ خانوار) از راه آسفالته برخوردارند.

اکبری افزود:بهبود وضعیت راه‌های فرعی و روستایی می‌تواند به آبادانی این مناطق که از کانون‌های مهم تولید و ارزش آفرینی هر جامعه به شمار می‌روند.

از ۱۰۴۰۰ کیلومتر راه‌های استان حدود ۷۸۹۸ کیلومتر راه روستایی می‌باشد.

