باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی اکبری رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی مازندران از پایان اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی یانه سر بهشهر بطول ۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان خبر داد.
او افزود: با توجه به این که حمل قسمت اعظمی از محصولات کشاورزی استان از طریق حمل و نقل جادهای انجام میشود، وجود زیر ساختهای مناسب برای تردد ناوگان حمل و نقل ضروری است.
اکبری، بهسازی، مرمت، شنریزی و آسفالت راههای روستایی را از اولویتهای این اداره کل برشمرد و گفت: ایجاد و توسعه زیرساختها از جمله بازسازی، بهسازی و آسفالت راههای روستایی موجب تسهیل در داد و ستد و افزایش درآمد روستاییان شده و مانع مهاجرت آنها به شهرها میشود.
رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی افزود: بر اساس آخرین آمار این اداره کل از تعداد ۳۶۲۲ روستا در استان، تعداد ۱۷۱ روستا زیر ۲۰ خانوار و تعداد ۲۱۷۴ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته برخوردارند.
اکبری افزود: با توجه به تاکیدات دولت برای رسیدگی به مطالبه روستائیان، عملیات بهسازی، تعریض و روکش آسفالت راه مذکور اجرایی شد.
او گفت: حدود ۹۷ درصد از جمعیت روستایی مازندران (روستاهای بالای ۲۰ خانوار) از راه آسفالته برخوردارند.
اکبری افزود:بهبود وضعیت راههای فرعی و روستایی میتواند به آبادانی این مناطق که از کانونهای مهم تولید و ارزش آفرینی هر جامعه به شمار میروند.
از ۱۰۴۰۰ کیلومتر راههای استان حدود ۷۸۹۸ کیلومتر راه روستایی میباشد.