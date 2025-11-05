باشگاه خبرنگاران جوان - علی خضریان نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح ملی هوشمند مصنوعی گفت: اگر می‌خواهیم درآمد دولت را افزایش داده و زمینه‌ای برای جلوگیری از رانت فراهم کنیم، بدانید که رانت، اینجا‌ها نیست.

وی در حالی که درباره هوش مصنوعی نظر می‌داد، با انتقاد از رییس شورای اطلاع رسانی دولت، ادعا کرد: آنهایی که دنبال رانت هستند، در هوش مصنوعی کار نمی‌کنند؛ آنها به جا‌هایی مثل دولت و شورای اطلاع رسانی می‌روند. آقای الیاس حضرتی، داماد لیسانسه خود را با معدل ۱۲ به شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی برده است. پس رانت‌ها ایجاد می‌شود.

خضریان با ایراد اتهام رانت خواری به رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: رانت‌ها جایی ایجاد می‌شود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۶۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی دارد و برای او حقوق ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان از شرکت خصوصی دیگری به نام خواهر خانم و برادر خانم و افراد دیگر رد می‌شود و آن وقت وزارت بهداشت هم هیچ کاری نمی‌کند؛ موضوعی که ۵۰ نماینده در نامه‌ای بیان کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود گفت: اگر می‌خواهید با رانت برخورد شود، بدانید مسئله رانت در کشور مقابله با علم نیست که بخواهیم مالیات در مقابل علم قرار دهیم. اتفاقا باید به جوانانی که دنبال کار علمی هستند معافیت و تسهیلات داده شود.