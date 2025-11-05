نماینده تهران در مجلس ادعا‌ها و اتهاماتی را نسبت به الیاس حضرتی مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خضریان نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح ملی هوشمند مصنوعی گفت: اگر می‌خواهیم درآمد دولت را افزایش داده و زمینه‌ای برای جلوگیری از رانت فراهم کنیم، بدانید که رانت، اینجا‌ها نیست.

وی در حالی که درباره هوش مصنوعی نظر می‌داد، با انتقاد از رییس شورای اطلاع رسانی دولت، ادعا کرد: آنهایی که دنبال رانت هستند، در هوش مصنوعی کار نمی‌کنند؛ آنها به جا‌هایی مثل دولت و شورای اطلاع رسانی می‌روند. آقای الیاس حضرتی، داماد لیسانسه خود را با معدل ۱۲ به شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی برده است. پس رانت‌ها ایجاد می‌شود.

خضریان با ایراد اتهام رانت خواری به رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: رانت‌ها جایی ایجاد می‌شود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۶۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی دارد و برای او حقوق ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان از شرکت خصوصی دیگری به نام خواهر خانم و برادر خانم و افراد دیگر رد می‌شود و آن وقت وزارت بهداشت هم هیچ کاری نمی‌کند؛ موضوعی که ۵۰ نماینده در نامه‌ای بیان کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود گفت: اگر می‌خواهید با رانت برخورد شود، بدانید مسئله رانت در کشور مقابله با علم نیست که بخواهیم مالیات در مقابل علم قرار دهیم. اتفاقا باید به جوانانی که دنبال کار علمی هستند معافیت و تسهیلات داده شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سهمیه ها فقط میتونن کلاسهای تقویتی مجانی داشته باشن نه سهمیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کارمند ها ۹۰ درصدشون رانت هستند وبهشو ن خیلی خوش میگذره از فامیل های نزدیک و دره دور هستند هر روز طلبکاری میکنند که بدهکار نشوند.
۲
۲
پاسخ دادن
Belgium
منصور
۱۲:۲۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مجلس باید یه قانونی تصویب کنه که
مقامات محترم رعایت انصاف را بجا بیارن و بیشتر از ۵۰ میلیون تومن دزدی نکنن / قبول دارید ؟؟
اینجور درست نیست که چنان بدزدی که بانک را ورشکست کنی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۲:۱۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
هوش مصنوعی باید دو دهه قبل اجرایی می شد

بخصوص تو بدنه ادارات و سازمانها دولتی

تا از استخدام پارتی بازی کارمندان دولتی جلوگیری میشد

ولی کارمندان دولتی مانع شدند تا همچنان نورچشمی هاشون وارد شغل مورثه ی شون، کارمند دولتی ، وارد کنن


واقعا گستاخی تا چه حد؟؟

کارمندان دولتی میگن حقوق شون کمه و همچنان تو چهار چنگولی ب پست دولتی چسبیدن

اگه حقوق تون کمه. خب مثل کارکنان خصوصی و کارگران از پست تون استعفا بدین و از اداره بیرون بیایید



هر سال هم مطالبه اضافه حقوق دارین اونم از جیب بیت المال!

برای هوا خوری تو حیاط ادارات ، حق ماموریت دریافت میکنین

از ۸ تا ۲ فقط در حال گشت گذار تو سالن ها و اتاق ب اتاق اداره دولتی ، خوش میگذرونید

به خدا
من معلول تو شرکتها خصوصی چند برابر شما کار میکردم

یک دهم حقوق شما و دریافت نکردم و بدون هیچ مزایا حتی بیمه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ا
۱۱:۳۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
در ایران با دزد کاری ندارن کسی که دزد رو لو بده میگیرن به اتهام همکاری با اسراییل
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
یکیش علنی بکن اگر مرد هستی چرا چرت پرت میگوئی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خود اسراییل مادر دزداس
