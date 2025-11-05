هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا محمدیان، مدیرعامل شرکت ساخت، بهرهبرداری و نگهداری آزادراه شیراز-اصفهان،در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نمايشگاه شهر هوشمند شرکتهایی حضور دارند که محصولاتی قابل عرضه در حوزه خدمات آزادراهی، ساخته و تولید کردهاند؛ اگر ما بتوانیم در رابطه با خدمات تابلوهای پیام متغیر، برچسب عوارضی خودرو (ETS) و دیگر خدماتی که در بستر آزادراه ارائه میدهیم، از این ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم، مناسب است.
وی افزود: همچنین در حوزههای مربوط به عبور و مرور و ترافیک آزادراهی، سرویسها و خدمات حوزه نگهداری مسیر آزادراه، هواشناسی مسیر، مجتمعهای خدماتی-رفاهی و نگهداری سازههای آزادراهی، ظرفیتهای نوین داخلی برای عرضه وجود دارد.
وی افزود: همچنین در موضوع دوربینهای نظارت تصویری که صرفاً یک دوربین نیستند و دارای سنسورهای ویژهای هستند که میتوانند در نگهداری و پایش آزادراه به ما کمک کنند، محصولات تولیدداخل خوبی عرضه شده است.
به گفته محمدیان ما میتوانیم از حوزههای هوش مصنوعی در نگهداری و بهرهبرداری آزادراهها استفاده کنیم؛ از جمله کمک به سیستم راهداری، یخزدایی مسیر در زمستان و همینطور پارامترهایی که در خصوص تخریب آسفالت و جسم راه است، هوش مصنوعی موثر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ساخت، بهرهبرداری و نگهداری آزادراه شیراز-اصفهان، افزود: ۵۰ کیلومتر اول این آزادراه دارای روسازی بتنی هست و نگهداری آن خصوصا در فصل زمستان، عملیاتی ویژه میطلبد.
به گفته وی، رویکرد در آزادراه شیراز-اصفهان، بهرهوری، نگاه مفید اقتصادی و بکارگیری هوش مصنوعی برای کاهش دخالت نیروی انسانی است تا بدین ترتیب، تا آنجا که امکان دارد، خدمات ما به مسافران مفید باشد، بعنی خدماتی که برای یک سفر ایمن، متنوع و با جاذبههای دیدنی لازم است، در این آزادراه عرضه شود و مسافران و رانندهها در حوزه خدمات، با محدودیت مواجه نشوند.
محمدیان با اشاره به ضرورت استفاده سختافزاری از هوش مصنوعی در کنار استفاده نرمافزاری، بیان کرد: ما در آزادراه شیراز-اصفهان، بستر فیبر نوری داریم و این بستر میتواند به ما کمک خوبی در برقراری سامانههای مرتبط با هوش مصنوعی، داشته باشد.
به گفته وی آزادراه شیراز-اصفهان در موضوع برقراری زیرساخت فیبر نوری، اولین آزادراه در کشور است، در این آزادراه ما همزمان با احداث زیرساخت فیبر نوری، برقراری شبکه را هم پیشبینی و اجرا کردیم، این ۲۲۰ کیلومتر فیبر نوری میتواند در سرعت انتقال دیتا به کشور هم کمک کند و با اتصال به شبکه ملی، راهبرد مناسبی برای آزادراه در حوزه اقتصادی و کمک به نقل و انتقال اطلاعات در مسیر آزاد خواهد بود.