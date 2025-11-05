با احکامی جداگانه از سوی «مریم پیرکاری» دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، مدیر بخش بین‌الملل و مدیر خانه جشنواره معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی حکمی از دبیر جشنواره، «مستانه مهاجر» تدوین‌گر، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران، به عنوان مدیر بخش بین‌الملل نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر حضور دارد.

همچنین «علی اوجی» تهیه‌کننده، بازیگر و برنامه‌گذار فرهنگی به عنوان مدیر خانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر و میزبان این دوره جشنواره (پردیس سینمایی ملت) فعالیت خواهد کرد. 

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

