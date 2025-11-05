نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مشخص کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده (۱۲) این طرح موافقت کردند. همچنین ماده (۱۱) این طرح با پیشنهاد ارائه شده و موافقت مجلس حذف شد و ماده (۱۳) با نظر حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برای اصلاح دوباره، به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

بر اساس ماده (۱۲) که اصلاح و تصویب شد، به منظور استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و سایر کشورها، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- حمایت از ایجاد یا توسعه مراکز و آزمایشگاه‌های مشترک هوش مصنوعی

ب- ایجاد و توسعه سکو (پلتفرم)‌های آموزشی بین‌المللی

پ- به‌کارگیری یا تبادل متخصص برای تربیت نیروی انسانی

ت-تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه و ترویج فناوری‌های هوش مصنوعی

ث- تبادل داده و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و سایر قوانین و مقررات مربوط

ج- حضور فعال در مجامع و کرسی‌های بین‌المللی

برچسب ها: هوش مصنوعی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
خطرات روانی استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادی مشروط دو تبعه فرانسوی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان روی میز هیئت‌رئیسه مجلس
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
حاجی‌بابایی: مجلس موافق حذف شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای است
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
آخرین اخبار
سوال ملی از وزرای ورزش و بهداشت اعلام وصول شد
تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تعیین شد
مقام نظامی: تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
قالیباف عازم پاکستان شد
تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی
اتصال بنگاه‌های خرد و کلان گامی در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است
حاجی‌بابایی: مجلس موافق حذف شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای است
عبارت ازدواج شرعی با اتباع خارجی باید به ازدواج قانونی تبدیل شود/ ممنوعیت اعطای تابعیت به اتباع خارجی با ازدواج
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار بهارستان‌نشینان
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۴ آبان
طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان روی میز هیئت‌رئیسه مجلس
آزادی مشروط دو تبعه فرانسوی
نخستین محموله کمک‌های ایران به زلزله زدگان شمال افغانستان ارسال شد
پزشکیان: مساجد بهترین کانون ساماندهی امور اجتماعی هستند
دولت باید پیشتاز صرفه‌جویی در مصرف انرژی باشد/ روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه سوخت پرداخت می‌شود
ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است
اقتدار غذایی پیش‌نیاز اقتدار ملی است/ در کالا‌های اساسی به سمت رقابت حرکت کنیم
واکنش وزیر امور خارجه به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی
دستور عارف برای توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی
واکنش ستادکل نیرو‌های مسلح به ادعای همکاری نظامی با دیگر کشور‌ها
ملت ایران دوباره انسجام اجتماعی را در راهپیمایی ۱۳ آبان به جهانیان نشان دادند
پیام وزیر امور خارجه در پی وقوع زلزله در افغانستان
بررسی اقدامات انجام شده برای اجرای طرح پزشک خانواده با حضور پزشکیان
سفیر ایران: روابط تهران-باکو به خوبی در حال توسعه است
محسن رضایی: آمریکا امروز غیرقابل اعتمادترین کشور دنیاست
خانواده در عصر رسانه‌های هوشمند؛ از بازنمایی تا بازسازی
قالیباف به پاکستان می‌رود