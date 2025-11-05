باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده (۱۲) این طرح موافقت کردند. همچنین ماده (۱۱) این طرح با پیشنهاد ارائه شده و موافقت مجلس حذف شد و ماده (۱۳) با نظر حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برای اصلاح دوباره، به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.
بر اساس ماده (۱۲) که اصلاح و تصویب شد، به منظور استفاده از ظرفیت همکاریهای بینالمللی، منطقهای و سایر کشورها، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- حمایت از ایجاد یا توسعه مراکز و آزمایشگاههای مشترک هوش مصنوعی
ب- ایجاد و توسعه سکو (پلتفرم)های آموزشی بینالمللی
پ- بهکارگیری یا تبادل متخصص برای تربیت نیروی انسانی
ت-تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری مشترک برای توسعه و ترویج فناوریهای هوش مصنوعی
ث- تبادل داده و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و سایر قوانین و مقررات مربوط
ج- حضور فعال در مجامع و کرسیهای بینالمللی