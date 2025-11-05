به گفته رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیماری تنبلی چشم باید تا قبل از ۸ سالگی تشخیص داده و درمان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مسعود ناصری پور رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر علمی کنگره در نشست خبری ۳۴ مین دوره کنگره چشم پزشکی گفت: درمان تنبلی چشم دراز مدت شناخته شده است. اکنون سیستم غربالگری قبل از شروع مدرسه در سراسر کشور داریم.درمان بیماری تنبلی چشم باید تا قبل از ۸ سالگی انجام شود تا عارضه برطرف شود.

وی تصریح کرد: بیماری آب سیاه مانند سایر بیماری های چشمی توسط همکاران مورد غربالگری قرار خواهد گرفت.

به گفته وی اکنون علی رغم محدودیت های تجهیزاتی در ایران بهترین خدمات درمانی در مراکز درمانی و بیمارستان های سراسر کشور به مردم ارائه می شود.

وی ادامه داد: اکنون درمان بیماری های چشم به سمت درمان سلول تراپی و ژن درمانی و حتی ارتقای سیستم ایمنی پیش می رود.

ناصری پور بیان کرد: افرادی که بیماری آب سیاه دارند باید غربالگری شان قبل از ۴۰ سالگی انجام شود که این امر بعد از سن ۴۰ سالگی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص جراحی های زیبایی مختلف و موضوع زیبایی چشم تصریح کرد: درخواست‌ها روز به روز زیادتر می شود و ممکن است اطلاع رسانی ها در این حوزه جنبه تجاری به خود بگیرد. مشکلات متعددی در این حوزه داریم که یکی عدم آگاهی عمومی در این خصوص است.

وی گفت: باید دقت شود که انجام این اعمال توسط چه متخصصانی صورت گیرد اما متاسفانه در آرایشگاه ها نیز این جراحی های زیبایی صورت می گیرد و در عمل زیبایی چشم دخالت می کنند. حتی در گروه های پزشکی غیر از این رشته نیز دخالت وجود دارد و انجام می شود و اینها همه باعث می شود اقدامات جراحی پلاستیک و زیبایی در کشور پیچیده تر شود.

ناصری پور تاکید کرد: نظارت واحد‌های نظارت بر درمان در وزارت بهداشت و نیز نظام پزشکی در کنترل مجوز دادن به این مراکز می تواند میزان عوارض و مشکلات این حوزه را کاهش دهد.

رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: اکنون بسیاری از مشکلات بینایی کودکان و نوزادان قابلیت درمان دارد و تشخیص زودهنگام عارضه موضوع مهمی محسوب می شود. بیماری های چشم باید در همان هفته های اول تشخیص داده و درمان شوند و درمان دیرهنگام سبب شده تا روند درمانی عارضه سخت شود.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی لازمه اش ارتقای زیرساخت ها و امکانات مناسب تر است و بررسی ها نشان می دهد که امکانات متناسب با افزایش ظرفیت پزشکی بیشتر نشده است.علاوه بر آموزش پزشکی نیازمند آزمایشگاه و تخت بیمارستان هستیم.

رئیس کنگره چشم پزشکی تاکید کرد: در این کنگره سخنران ها در خصوص درمان بیماری های چشمی بحث می کنند و تجربیات خود را به اشتراک خواهند گذاشت.در کنگره امسال در خصوص هوش مصنوعی و کاربرد آن در تشخیص و پیگیری روند درمان بیماران مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: استفاده بیش از حد از لپ تاپ برای افرادی که زمینه های نزدیک بینی داشته سبب بروز عارضه و مشکلات بینایی خواهد شد.

وی بیان کرد: در کنگره چشم پزشکی تازه های این رشته در گروه های فوق تخصصی به اشتراک گذاشته خواهد شد. بیماری های شبکه، قرنیه و آب سیاه از جمله حوزه هایی است که آخرین دستاورد های دنیا در خصوص آنها بررسی می شود.

در ادامه مراسم، قاسم فخرایی دبیر علمی ۳۴ امین کنگره چشم پزشکی گفت: اکنون ۱۲۰۰ نفر از همکاران در این کنگره ثبت نام کرده اند.

به گفته وی همکاران در این کنگره اطلاعات خود را به روز رسانی کرده و این کنگره ۲۵ تا ۳۰ امتیاز خواهد داشت.