بازتاب حماسه حضور در رسانه‌های خارجی + فیلم

رسانه‌های خارجی حماسه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را بازتاب دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی از بازتاب راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان در رسانه‌های خارجی، که کلید واژه حضور پرشور مردم در این رویداد و مبارزه با استکبار بیش از هر چیز در این بازتاب مشهود است.

