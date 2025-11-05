اقدام زیبا ومعنوی دیگری از نماینده مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی از خانواده شهید شورورزی

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از بازیدید مهندس رستمی نماینده مردم نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی از خانواده شهید خدابخش شورورزی و عیادت از همسر این شهید والامقام را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های بازدید از جانبازان سرافراز، رزمندگان عزیز و خانواده‌های شهدا "مهندس محمد رستمی"، نماینده مردم شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان‌جلگه و سرولایت در مجلس شورای اسلامی،  با حضور در منزل "شهید خدابخش شورورزی"، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار صمیمی، مهندس رستمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار، از صبر، استقامت و فداکاری خانواده معظم شهدا قدردانی کرد و به مقام والای شهدا در «امنیت، عزت و پیشرفت امروز کشور اشاره کرد. وی همچنین تأکید کرد که خدمت به مردم و پاسداشت آرمان‌های شهدا، باید همواره چراغ راه مسئولان باشد.
در پایان این دیدار، با اهدای لوح یادبود، از خانواده شهید خدابخش شورورزی تجلیل به‌عمل آمد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

