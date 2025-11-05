شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از بازدید مهندس رستمی نماینده مردم نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی از خانواده شهید خدابخش شورورزی و عیادت از همسر این شهید والامقام را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های بازدید از جانبازان سرافراز، رزمندگان عزیز و خانواده‌های شهدا "مهندس محمد رستمی"، نماینده مردم شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان‌جلگه و سرولایت در مجلس شورای اسلامی،  با حضور در منزل "شهید خدابخش شورورزی"، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار صمیمی، مهندس رستمی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار، از صبر، استقامت و فداکاری خانواده معظم شهدا قدردانی کرد و به مقام والای شهدا در «امنیت، عزت و پیشرفت امروز کشور اشاره کرد. وی همچنین تأکید کرد که خدمت به مردم و پاسداشت آرمان‌های شهدا، باید همواره چراغ راه مسئولان باشد.
در پایان این دیدار، با اهدای لوح یادبود، از خانواده شهید خدابخش شورورزی تجلیل به‌عمل آمد.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

