باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، از ارائه بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت درمانی در بیمارستان‌های دولتی استان در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این آمار نشان‌دهنده افزایش اعتماد مردم به بخش دولتی و ارتقای سطح خدمات درمانی در مراکز تابعه دانشگاه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به جزئیات این خدمات افزود: در نیمه نخست امسال، بیش از ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار نفر به درمانگاه‌های بیمارستان‌های دولتی قم مراجعه کرده‌اند و بیش از ۴۸۴ هزار نفر نیز از خدمات اورژانس بیمارستانی بهره‌مند شده‌اند.

به گفته ابرازه، در همین مدت ۱۲۸ هزار و ۸۳۸ بیمار در اورژانس‌های بیمارستانی بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند. همچنین ۴۴ هزار و ۵۶۴ نفر در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دولتی بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در حوزه جراحی نیز ۲۱ هزار و ۵۶۰ عمل جراحی در بیمارستان‌های دولتی انجام شده که از این تعداد، بیش از پنج هزار و ۱۴۵ مورد به‌صورت جراحی سرپایی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به فعالیت گسترده واحد‌های تصویربرداری و آزمایشگاهی افزود: در این مدت، ۳۹۰ هزار و ۳۷۸ خدمت تصویربرداری شامل سی‌تی‌اسکن، رادیولوژی و سایر خدمات تخصصی ارائه شده و بیش از ۱۸۵ هزار و ۴۸۰ مورد آزمایش برای مراجعان انجام گرفته است.

ابرازه همچنین از ۵ هزار و ۳۱۳ مورد زایمان در بیمارستان‌های دولتی قم طی این مدت خبر داد و افزود: این آمار‌ها بیانگر پوشش گسترده خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان و تلاش شبانه‌روزی مجموعه دانشگاه برای تأمین سلامت مردم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، توسعه زیرساخت‌های درمانی و برنامه‌ریزی منسجم، در مسیر بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت بیماران و عدالت در دسترسی به درمان گام برمی‌دارد.

