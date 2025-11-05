مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از آزادسازی ۷ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از اجرای عملیات قلع و قمع ۵ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام منجر به آزادسازی و بازگشت ۷ هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی به چرخه تولید شد.

او افزود: این احکام قلع و قمع در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مربوطه و در حوزه عملیاتی مرکز جهاد کشاورزی شهید موسوی نژاد در روستا‌های سیدکلا، سروکلا، میانده و همچنین حریم شهری در مسیر جاده‌ها اجرایی شده است.

رحیمی گفت: این اقدام با همکاری دادستانی، شهرداری جویبار، نیروی انتظامی، ضابطین قضایی و اکیپ صیانت از بستر تولید صورت گرفته است.

او با تأکید بر اینکه حفظ کاربری بستر تولید خط قرمز جهاد کشاورزی شهرستان جویبار است، هشدار داد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب می‌شود و علاوه بر برخورد قانونی، عملیات قلع و قمع و اعاده به وضع سابق نیز انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار در پایان از فعال بودن گشت‌های پرسنل این مدیریت در حوزه امور اراضی خبر داد و از روستائیان و دهیاران خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از جمله تفکیک، دیوارکشی، خاکبرداری، خاک‌ریزی و احداث بنا، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۳۱ یا به مراجع قضایی، نیروی انتظامی و مأموران جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

