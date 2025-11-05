ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ۱۲ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی شهرستان گرگان، با دستور دادستانی قلع و قمع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با تاکید بر ممنوعیت کوچک سازی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی در استان گفت: امنیت غذایی به کشاورزی وابسته است و ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و ویلاسازی در این زمین‌ها، این امنیت ملی را خدشه دار می‌کند.

مهدی رزاقی نژاد از برخورد بدون اغماض با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: در سراسر استان دادستان‌ها مکلفند بر اجرای آرای قلع و قمع و همین طور تبصره ۲ ماده ۱۰ حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی از سوی امور اراضی و جهاد کشاورزی نظارت کنند و مدیرانی را که کوتاهی می‌کنند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

رزاقی نژاد افزود: در شهر ستان گرگان هم ۴ فقره رای قطعی قلع و قمع و ۲۸ مورد هم در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون خفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی در حریم شهر گرگان و کوی طبیعت گرگان و روستا‌های اوزینه و ولیک آباد، اجرا شد.

رزاقی نژاد گفت: با این اقدام ۱۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع زمین‌های کشاورزی آزادسازی شد.

دادستان مرکز استان گلستان به هم استانی‌ها توصیه کرد: پیش از خرید زمین یا ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغی، از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام بگیرند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

منبع:دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، اراضی کشاورزی
خبرهای مرتبط
دستگیری مشاور املاکی کارچاق کن در شهرستان گنبدکاووس
نشانه ای از مسمومیت غذایی یافت نشد
اعلام نتیجه آزمایش پزشکی قانونی در پرونده مرگ دو کودک خان ببینی
اجرای طرح پایش مددجویان زندان‌های گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع زمین‌های کشاورزی شهرستان گرگان
آخرین اخبار
آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع زمین‌های کشاورزی شهرستان گرگان