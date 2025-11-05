باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با تاکید بر ممنوعیت کوچک سازی و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و باغی در استان گفت: امنیت غذایی به کشاورزی وابسته است و ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی و ویلاسازی در این زمینها، این امنیت ملی را خدشه دار میکند.
مهدی رزاقی نژاد از برخورد بدون اغماض با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: در سراسر استان دادستانها مکلفند بر اجرای آرای قلع و قمع و همین طور تبصره ۲ ماده ۱۰ حفظ کاربری زمینهای کشاورزی و باغی از سوی امور اراضی و جهاد کشاورزی نظارت کنند و مدیرانی را که کوتاهی میکنند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
رزاقی نژاد افزود: در شهر ستان گرگان هم ۴ فقره رای قطعی قلع و قمع و ۲۸ مورد هم در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون خفظ کاربری زمینهای کشاورزی و باغی در حریم شهر گرگان و کوی طبیعت گرگان و روستاهای اوزینه و ولیک آباد، اجرا شد.
رزاقی نژاد گفت: با این اقدام ۱۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع زمینهای کشاورزی آزادسازی شد.
دادستان مرکز استان گلستان به هم استانیها توصیه کرد: پیش از خرید زمین یا ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی و باغی، از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام بگیرند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
منبع:دادگستری