باشگاه خبرنگاران جوان - مطالعهای تازه نشان داده است که «خفاشی کوچک از جنگلهای پاناما» میتواند در شکار، حتی از شیر هم موفقتر باشد! این شکارچی بالدار با صبر، دقت و نرخ موفقیت ۵۰ درصدی، لقب «شیر بالدار جنگل» را از آن خود کرده است. شیر اگرچه لقب سلطان جنگل را یدک میکشد ولی درزمینهٔ شکار، یک مدعی بیچونوچرا برای نمادینترین شکارچی سیاره زمین است. البته یک مطالعه جدید حکایت از آن دارد که یک مدعی کوچک و کماهمیتتر برای جایگزینی شیر وجود دارد: یکگونه خفاش.
به گفته محققان دانشگاه آرهوس دانمارک و مؤسسه تحقیقات گرمسیری اسمیت سونیان، خفاش کوچکی با نام علمی Trachops cirrhosis ازنظر شکار مؤثر کاملاً با شیرها رقابت میکند و حتی در پروسه انجام شکار بسیار موفقتر از شیرها ظاهر میشود.
محققان با نصب برچسبهای کوچک بیولوژیکی که مثل کولهپشتی به پشت ۲۰ تا از این خفاشها که ساکن جنگلهای بارانی پاناما بودند، توانستند تا به این دادهها دست پیدا کنند. این حسگرها تمام صداها و حرکات هر یک از خفاشها و اطلاعات مشابهی از محیط اطرافشان را ضبط کردند.
تاکتیک خاص و متفاوت شکار
زیستشناسان با بررسی این دادهها متوجه شدند که این شکارچیهای کوچک بالدار با استراتژی آویزان شدن و منتظر ماندن، طعمههای نسبتاً بزرگی مثل پرندهها، قورباغهها و سایر پستانداران کوچک را ردیابی کرده و با استفاده از حس شنوایی قوی خود، هنگام نزدیک شدن اهداف، بیخبر و بهسرعت آنها را هدف قرار داده و به آنها حمله میکنند. جالب اینجاست که خفاشها ۸۹ درصد از وقتشان را در جای خود به صورت آویزان، منتظر طعمه میمانند و معمولاً کمتر از سه دقیقه پرواز میکنند. بهطور متوسط، یک گشت شکار این گونه خفاشها تنها هشت ثانیه طول میکشد.
لقمههای بزرگتر از دهان
اندازه طعمه این گونه از خفاشها هم باعث شگفتی محققان شد. میانگین یک وعده غذایی برای یک خفاش از این گونه، حدود هفت درصد از وزن بدن خودش بود. البته در برخی مواقع، این خفاشها به سراغ طعمههایی مثل قورباغه درختی گلادیاتور روزنبرگ میرفتند که با ۲۰ گرم وزن، تقریباً هم وزن خودشان بود. درعینحال جلسههای غذا خوردن آنها هم خیلی زمانبر بود. طولانیترین وعده غذایی ثبتشده برای آنها ۸۴ دقیقه ثبت شده ؛ این خفاشها مثل بیشتر گربهسانان بزرگ، بقیه شب را به استراحت میگذراندند.
لئونی بایر، یکی از نویسندگان این مطالعه، دراینباره گفت: «نحوه شکار این خفاشها که مثل شکارچیهای بزرگی در بدنهای کوچک هستند، حیرتانگیز بود. آنها بهجای آنکه تمام شب بهصورت مداوم پرواز کنند، صبورانه منتظر میمانند، با دقت بالایی ضربه میزنند و گاهی اوقات طعمههای خیلی بزرگ و سرشار از انرژی را شکار میکنند. این کشف که حیوانی به این کوچکی بتواند چنین کاری انجام دهد، همه فرضیههای موجود را زیر و رو کرد.»
نرخ موفقیت حیرتانگیز شکار
وقتی صحبت از نرخ موفقیت در میان باشد، نمیتوان هیچ مقایسهای انجام داد. این گونه از خفاشها، در ۵۰% مواقع، موفق به شکار طعمهشان میشوند. این در حالی است که شیرها تنها موفق به شکار ۱۴ درصد از طعمههای مدنظرشان میشوند و این آمار برای خرسهای قطبی تنها دو درصد است.
خفاشها با افزایش سن، تبدیل به شکارچیهای بهتری میشوند؛ این نشاندهنده آن است که مهارتهای شکار خفاشها در طول زمان تقویت میشود. طبق گفته محققان این خفاشها، صداهای خاص قورباغهها را تا سالها به ذهن میسپارند و با تماشای نحوه شکار خفاشهای دیگر، استراتژیهای جدیدی را از همنوعان خودشان میآموزند.
لورا استیدشولت، یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه گفت: «ما میخواستیم بفهمیم این خفاشها واقعاً آن بیرون و در تاریکی چهکار میکنند؛ به همین خاطر شروع به گوش دادن کردیم؛ تقریباً همانطوری که خفاشها به طعمه خودشان گوش میدهند.»
منبع: روزنامه هفت صبح