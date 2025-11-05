باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن بیات در حاشیه توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان به خبرنگاران گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) گوشت‌های قربانی ماه جمادی الاول به تعداد یک‌هزار و ۲۰۰ بسته یک کیلو و ۵۰۰ گرمی به ارزش بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال بین خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

رابط موسسه حضرت خدیجه (س) قم در استان فارس خاطرنشان کرد: این گوشت‌های نذری قربانی با همکاری رابطین کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها و همچنین گروه‌های جهادی کانون‌های مساجد در اقلید، آباده، ممسنی، سپیدان، فسا، رستم، ارسنجان، سعادت‌شهر، صفاشهر به دست خانواده‌های عزتمند می‌رسد.

او همچنین افزود: با همکاری کانون‌های فرهنگی هنری و گروه‌های جهادی مساجد شیراز و شهر صدرا نیز گوشت‌های قربانی بین خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

بیات خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۸ تن گوشت قربانی نذری از طریق هماهنگی موسسه خیریه «حضرت خدیجه (س)» و برنامه تلویزیونی «سمت خدا» و با همکاری ستاد هماهنگی و شبکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس بین خانواده‌های نیازمند استان توزیع شده است.