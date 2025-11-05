باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت الله مصطفی محامی در آیین افتتاحیه پنجمین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران که با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار سیستان و بلوچستان، روسای پارک‌های علم و فناوری کشور و سایر مقامات استانی به میزبانی پارک علم و فناوری استان در زاهدان برگزار شد اظهار کرد:در سال‌های گذشته سنگ بنای خوبی برای رشد و توسعه پارک علم و فناوری استان نهاده شد و در بازدید‌های مختلفی که انجام شده خوشبختانه پارک استان روند رو رشدی داشته و نیازمند تقویت کمی و کیفی بیشتری است.

امام جمعه زاهدان افزود: شناسایی و شکوفا کردن استعداد‌های نهفته و پنهان جوانان از جمله اولویت‌های کاری پارک‌های علم و فناوری در سطح کشور است که در نهایت نیز باید این افراد در راستای رفع مشکلات جامعه و برآورده کردن نیاز‌های مردم با بهره گیری از فناوری‌های نوین و خلاقانه تلاش کنند.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: برگزاری چنین همایش ارزشمندی جای تقدیر دارد و باید تلاش شود تا شاهد گسترش کمی و کیفی آن باشیم و با کمک جوانان خلاق استان و کشور در راستای تحکیم و تقویت ایران قوی گام‌های استواری برداشته شود.

منبع پارک علم و فناوری استان