باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد نخستین محموله کمکهای بشردوستانه ایران شامل دارو و چادر را در پی وقوع زمینلرزه اخیر در شمال افغانستان به مقامات محلی تحویل داده است.
این کمکها در ادامه رایزنیهای انجامشده با مسئولان محلی و پس از ارزیابی نیازهای فوری مردم آسیبدیده، از سوی سرکنسولگری ایران در مزارشریف ارسال شده است.
حمیدرضا احمدی، سرکنسول ایران در مزارشریف، در سفر به سمنگان با ابراز همدردی با مردم افغانستان، بر تداوم همکاری و آمادگی برای ارسال کمکهای بیشتر در صورت نیاز تأکید کرد.
پیشتر نیز سفارت ایران در بیانیهای با ابراز اندوه نسبت به خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله، برای جانباختگان رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت نموده و با خانوادههای آسیبدیده ابراز همدردی کرده بود. این بیانیه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان خواهد بود.
همزمان، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، و دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیامهای جداگانهای با ابراز تسلیت به حکومت و ملت افغانستان، آمادگی کامل ایران را برای ارائه هرگونه مساعدت و اعزام فوری کمکهای انسانی و امدادی به مناطق زلزلهزده اعلام نمودند. این اقدامات نشاندهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مردم افغانستان در شرایط بحرانی و استمرار روابط انسانی و همسایگی میان دو ملت است.
۱۳ آبان ۱۴۰۴