سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه شامل دارو و چادر به مناطق زلزله‌زده شمال افغانستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران شامل دارو و چادر را در پی وقوع زمین‌لرزه اخیر در شمال افغانستان به مقامات محلی تحویل داده است.

 این کمک‌ها در ادامه رایزنی‌های انجام‌شده با مسئولان محلی و پس از ارزیابی نیازهای فوری مردم آسیب‌دیده، از سوی سرکنسولگری ایران در مزارشریف ارسال شده است.

حمیدرضا احمدی، سرکنسول ایران در مزارشریف، در سفر به سمنگان با ابراز همدردی با مردم افغانستان، بر تداوم همکاری و آمادگی برای ارسال کمک‌های بیشتر در صورت نیاز تأکید کرد.

پیشتر نیز سفارت ایران در بیانیه‌ای با ابراز اندوه نسبت به خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله، برای جان‌باختگان رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت نموده و با خانواده‌های آسیب‌دیده ابراز همدردی کرده بود. این بیانیه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته، در شرایط سخت در کنار مردم افغانستان خواهد بود.

همزمان، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، و دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پیام‌های جداگانه‌ای با ابراز تسلیت به حکومت و ملت افغانستان، آمادگی کامل ایران را برای ارائه هرگونه مساعدت و اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله‌زده اعلام نمودند. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مردم افغانستان در شرایط بحرانی و استمرار روابط انسانی و همسایگی میان دو ملت است.

۱۳ آبان ۱۴۰۴

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، کمک به زلزله زدگان افغانستانی
خبرهای مرتبط
زلزله در کنر؛ تاجیکستان کاروان دوستی ارسال کرد
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
زلزله شرق افغانستان؛ کمک های امدادی ایران رسید + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
آخرین اخبار
روسیه: تمام کانال‌های ارتباطی با ونزوئلا فعال هستند
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
نشست اروپا و بلژیک برای تصرف دارایی‌های مسدود شده روسیه
ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
کاخ سفید: ترامپ روز دوشنبه با جولانی دیدار خواهد کرد
مرگ و میر غیرنظامیان جنگ سودان به بالاترین حد خود رسید
مکزیک احتمال مداخله نظامی آمریکا در خاک خود را رد کرد
ترامپ: تا پایان تعطیلی دولت هیچ کمکی به برنامه کمک‌های غذایی پرداخت نمی‌شود
آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با کره شمالی وضع کرد
۸ کشته در پی برخورد دو قطار در مرکز هند
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کنست اسرائیل لایحه‌ای را برای گسترش کنترل بر رسانه‌ها تصویب کرد
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های امدادی به افغانستان پس از زلزله
عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل روسیه را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد
حماس طرح جدید شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در الخلیل را محکوم کرد