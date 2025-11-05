باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه آغاز تولید فصل سوم «برمودا» به تهیه‌کنندگی مهدی مینایی و با اجرا و‌نویسندگی کامران نجف‌زاده از تیزر این برنامه رونمایی شد.

این تیزر با کمک هوش مصنوعی و به صورت 3D ساخته شده و به فصل‌های قبل «برمودا» و مهمانان آن، همچنین سوابق ژورنالیستی، تلویزیونی و خبری کامران نجف‌زاده اشاره دارد.

تاک‌شوی برمودا توانست در نظرسنجی‌ها در صدر محبوب‌ترین و‌پر‌مخاطب‌ترین تاک‌شوهای تاریخ تلویزیون بایستد.

فصل سوم «برمودا» به کارگردانی هادی خفاجی در ۵۲ قسمت تولید می‌شود و تا آخرین روزهای پاییز به جدول پخش شبکه نسیم خواهد رسید.