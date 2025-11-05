در آستانه آغاز تولید فصل سوم «برمودا» به تهیه‌کنندگی مهدی مینایی و با اجرا و‌نویسندگی کامران نجف‌زاده از تیزر این برنامه رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه آغاز تولید فصل سوم «برمودا» به تهیه‌کنندگی مهدی مینایی و با اجرا و‌نویسندگی کامران نجف‌زاده از تیزر این برنامه رونمایی شد.

 این تیزر با کمک هوش مصنوعی و به صورت 3D ساخته شده و به فصل‌های قبل «برمودا» و مهمانان آن، همچنین سوابق ژورنالیستی، تلویزیونی و خبری کامران نجف‌زاده اشاره دارد.

تاک‌شوی برمودا توانست در نظرسنجی‌ها در صدر محبوب‌ترین و‌پر‌مخاطب‌ترین تاک‌شوهای تاریخ تلویزیون بایستد.

فصل سوم «برمودا» به کارگردانی هادی خفاجی در ۵۲ قسمت تولید می‌شود و تا آخرین روزهای پاییز به جدول پخش شبکه نسیم خواهد رسید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کامران نجف‌زاده ، برمودا ، برنامه تلویزیونی ، پخش تیزر
خبرهای مرتبط
«امشب»؛ شب‌نشینی فرهنگی و هنری شبکه یک با چهره‌های ادبی و هنری ایران
پاییز و زمستان همراه با نهضت فصل‌ دوم‌سازی
تدارک ویژه تلویزیون برای «۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
آخرین اخبار
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تصویب سند ملی اسباب‌بازی
امضای تفاهم‌نامه همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان
بازآفرینی فرازهای غرورآفرین قهرمانان ورزشی در قاب ملی
موافقت شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی با ساخت ۹ فیلم‌نامه
روایت ماندگار بیداری و بالندگی
روایتی از امید، زندگی و شهادت «زهرا شمس بخش» در شبکه‌ی مستند