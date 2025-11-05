اداره‌کل هواشناسی استان بامداد امروز (۱۴ آبان۱۴۰۴) دمای هوای زاهدان به یک درجه سلسیوس رسید که نسبت به کمینه ۹ درجه‌ای روز گذشته، کاهش چشمگیر ۸ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محسن حیدری گفت:این افت محسوس دما در پی نفوذ توده هوای سرد به نواحی شمالی استان رخ داده و مطابق با پیش‌بینی‌های هواشناسی در روز‌های گذشته بوده است.

محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان در این‌باره گفت: از اواخر هفته گذشته بر اساس الگو‌های پیش‌بینی، انتظار کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان وجود داشت که بامداد امروز در زاهدان و برخی نواحی مجاور به اوج خود رسید. این شرایط بیانگر آغاز دوره سرمای پاییزی در منطقه است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود سرمای شبانه همچنان در نواحی شمالی و مرکزی استان ادامه داشته باشد و در برخی نقاط احتمال رسیدن دما به صفر درجه نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با توجه به کاهش محسوس دما، کشاورزان، دامداران و شهروندان اقدامات لازم برای محافظت از محصولات زراعی، دام‌ها و تجهیزات حساس به سرما را در دستور کار قرار دهند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

برچسب ها: هواشناسی ، کاهش دما
خبرهای مرتبط
دمای هوا در کردستان کاهش می‌یابد
هوای استان سمنان سرد می‌شود
کاهش محسوس دما در استان همدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش محسوس دما در زاهدان؛ سرمای پاییزی طبق پیش‌بینی‌ها از راه رسید
پارک‌های علم و فناوری استعداد‌های پنهان جوانان را شناسایی و شکوفا کنند
آخرین اخبار
پارک‌های علم و فناوری استعداد‌های پنهان جوانان را شناسایی و شکوفا کنند
کاهش محسوس دما در زاهدان؛ سرمای پاییزی طبق پیش‌بینی‌ها از راه رسید
چشم مصنوعی شهرسوخته در شرایط مناسب نگهداری قرار دارد
ارائه خدمات گمرکی در مرز میلک علی‌رغم تعطیلی ادارات و طوفان شدید در زابل