باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت:این افت محسوس دما در پی نفوذ توده هوای سرد به نواحی شمالی استان رخ داده و مطابق با پیشبینیهای هواشناسی در روزهای گذشته بوده است.
محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان در اینباره گفت: از اواخر هفته گذشته بر اساس الگوهای پیشبینی، انتظار کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان وجود داشت که بامداد امروز در زاهدان و برخی نواحی مجاور به اوج خود رسید. این شرایط بیانگر آغاز دوره سرمای پاییزی در منطقه است.
وی افزود: پیشبینی میشود سرمای شبانه همچنان در نواحی شمالی و مرکزی استان ادامه داشته باشد و در برخی نقاط احتمال رسیدن دما به صفر درجه نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: با توجه به کاهش محسوس دما، کشاورزان، دامداران و شهروندان اقدامات لازم برای محافظت از محصولات زراعی، دامها و تجهیزات حساس به سرما را در دستور کار قرار دهند.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان