جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۴ نفر و کشف ۲۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در شهرستان دورود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در استان لرستان، پدیده استخراج غیرمجازی رمزارز‌ها با استفاده از دستگاه‌های ماینر، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تامین برق و مصرف انرژی ظاهر شده است.

دستگاه‌های ماینر به‌طور قابل توجهی برق مصرف می‌کنند؛ در برخی گزارش‌ها هر دستگاه وظیفه مصرفی معادل چند واحد مسکونی اعلام شده است. این فشار باعث می‌شود عمر کابل‌ها کاهش یابد، کیفیت برق پایین بیاید و احتمال خاموشی یا نوسان افزایش یابد.

سرهنگ "فرهاد ابدال چگنی" اظهارداشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دورود با اشراف اطلاعاتی از فعالیت ۴ نفر از ماینر‌های استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از مکان مورد نظر ۲۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال که به صورت غیرمجاز با برق شهری راه اندازی شده بودند را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان لرستان، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش ماینر‌های مکشوفه ۱۷ میلیارد ریال برآورد شده است و در این خصوص ۴ متهم دستگیر و به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

سرهنگ ابدال چگنی، در پایان به شهروندان توصیه کرد: هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه ماینر‌های استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

پدیده استخراج رمزارز به‌صورت غیرمجاز در استان لرستان، فراتر از یک تخلف مالی یا فناوری، به یک مسئله تأمین انرژی، عدالت اجتماعی و زیرساختی بدل شده است. اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته، اما روند نشان می‌دهد که هنوز کار برای کنترل کامل وجود دارد. مشارکت مردم، نظارت مؤثر، و سیاست‌های بازدارنده می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.