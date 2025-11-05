باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پلیمر جدید مبتنی بر زیستتوده بازیافتی درختان و ضایعات کشاورزی با توانایی تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد و فرآیند تجزیه طبیعی آن در محیط بدون ایجاد تجمع زبالههای غیرقابل تجزیه زیستی، متمایز میشود.
دانشمندان توضیح دادند که بستهبندیهای خانگی و صنعتی در حال حاضر عمدتاً از پلیمرهای مشتق شده از فرآوردههای نفتی ساخته میشوند. با توجه به محدود و متناهی بودن منابع سوخت فسیلی، محققان نسبت به کمبود احتمالی مواد اولیه لازم برای تولید کالاهای مصرفی در ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده هشدار میدهند.
این تیم تحقیقاتی توضیح داد که پلیمر جدید، جایگزین پایداری است که میتواند وابستگی به منابع تجدیدناپذیر را کاهش دهد. بوگدان کارلینسکی، رئیس آزمایشگاه تبدیل شیمیایی زیستتوده تجدیدپذیر و سنتز آلی در دانشگاه تولا، فرآیند توسعه را توضیح میدهد: «برای استخراج پلیمر جدید، ما از یک واکنش کاتالیزوری استفاده کردیم که منجر به تشکیل ترکیباتی به نام تریازولها میشود، که بخشی از یک رویکرد مدرن در سنتز آلی است که جایزه نوبل شیمی را به خود اختصاص داده است.»
کارلینسکی بر اهمیت توسعه فناوریهای مبتنی بر مواد تجدیدپذیر تأکید میکند و خاطرنشان میکند که این روند به دستیابی به اقتصاد چرخه بسته و خنثیسازی کربن در آینده کمک میکند و در نتیجه به جلوگیری از بحرانهای زیستمحیطی ناشی از کاهش منابع تجدیدناپذیر کمک میکند.
یافتههای تحقیق در مجله پلیمرها و محیط زیست منتشر شده است.
منبع: ریا نووستی