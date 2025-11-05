سخنگوی دولت با بیان اینکه وزیر دفاع گزارشی از اقدامات وزارتخانه متبوعش در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به هیات وزیران ارائه کرد، گفت: این گزارش شامل خسارات وارده از سوی ایران به رژیم صهیونیستی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری؛ فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۱۴ آبان هیات دولت، اظهار داشت: در جلسه امروز هیات دولت همچنین گزارشی از سوی وزیر کشور درباره برگزاری نشست وزاری کشور عضو سازمان همکاری اکو در تهران ارایه شد، بدیهی است که ظرفیت دیپلماسی با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای عضو سازمانهایی چون اکو یکی از راههای گسترش دیپلماسی همسایگی است.

مهاجرانی با اشاره به ارایه گزارش معاون علمی رئیس‌جمهور به هیات دولت درخصوص وضعیت علمی کشور، گفت: این گزارش به وضعیت علمی کشور و جهشی که باید در حوزه‌های علمی رخ دهد می‌پردازد و مقرر شد در جلسه آینده، برنامه‌ای که معاونت علمی به همراه وزارت خانه های علوم و بهداشت و درمان برای رشد و جهش علمی کشور آماده کرده‌اند، به تصویب دولت برسد.

وی در ادامه به مصوبات هیات دولت اشاره کرد و افزود: اصلاح ماده‌ای از آیین‌نامه اجرایی درخصوص طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات برای حمایت و تقویت فعالیت‌های قرآنی هیات‌ها، مساجد و بقاع متبرکه و همچنین قانون رفع موانع تولید و ارتقای رقابت‌پذیری در نظام مالی کشور به تصویب هیات دولت رسید. 

سخنگوی دولت در ادامه گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، موضوع امکان تعلیق برخی فعالیت‌های صندوق‌های متخلف به تصویب رسید. همچنین اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده بود به تصویب رسید.

مهاجرانی با بیان اینکه تغییر گروه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در پکن به تصویب رسید، خاطر نشان کرد: درخصوص قطع درختان منطقه تجریش از شهردار تهران پیگیری کردم و براساس اعلام آقای زاکانی معمولاً درخت‌هایی که قطع می‌شوند یا به دلیل آفت‌ است و یا در محدوده‌ای که لازم باشد، قطع صورت نمی‌گیرد و محدوده بسته می‌شود.

