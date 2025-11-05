باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعات ثابت کردهاند استفاده یکطرفه از هدفون (بهویژه در محیطهای آرام) برای شنوایی خطرناک است.
شنوایی انسان برای شنیدن صدای استریو طراحی شده است و بارگذاری صدا فقط روی یک گوش کاملاً غیرطبیعی است.
گوش دادن بیش از حد با تنها یک هدفون میتواند منجر به عواقب جدی مانند وزوز گوش و حتی کمشنوایی حسی-عصبی یکطرفه شود.
وقتی یک گوش ناشنوا میشود، گوش دیگر نیز در نهایت شروع به خراب شدن میکند.
این خطر همچنین در مورد افرادی که فقط از یک هدفون استفاده میکنند یا دائماً هدفون استفاده میکنند، مانند کارمندان مرکز تماس، صدق میکند.
این خطر را میتوان با پایین نگه داشتن صدای هدفونها نسبت به سطح صدای محیط در اتاق کاهش داد.
مشکلات شنوایی معمولاً پس از حدود یک سال ظاهر میشوند، اما برای برخی افراد، ممکن است دیرتر ظاهر شوند.
منبع: MK