باشگاه خبرنگاران جوان ـ میثاقنامه با هدف گسترش استفاده از انرژیهای پاک، افزایش بهرهوری در مصرف برق، و حرکت در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهم، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی استان قم متعهد شدند با همکاری و هماهنگی یکدیگر، برای ایجاد نیروگاههای مقیاس کوچک خورشیدی، سامانههای CHP و سایر طرحهای تولید همزمان برق و حرارت اقدام کنند.
تا خرداد ۴۰۵، ۲۰۰ مگاوات، تا سال ۴۰۶، ۸۰۰ مگاوات و تا سال ۴۰۷، یک هزار مگاوات ساخت نیروگاه خورشیدی هدف گذاری شده است.
استاندار قم در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: قم میتواند به الگویی ملی در زمینه مدیریت مصرف و تولید انرژی پاک تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند همافزایی همه دستگاهها و مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن مشوقهای متنوع برای مردم است.
در پایان این مراسم، میثاقنامه با امضای مدیران دستگاههای مرتبط از جمله مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل صمت، مدیرکل میراث فرهنگی، رئیس سازمان بسیج مهندسان صنعتی و جمعی دیگر از مدیران اجرایی استان به امضا رسید.
همچنین مدیران دستگاههای اجرایی حاضر در مراسم ضمن اعلام حمایت از این طرح، بر ضرورت فرهنگسازی در مصرف بهینه انرژی و تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای نیروگاهی خورشیدی تأکید کردند. آنان این اقدام را گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و ارتقای امنیت انرژی استان دانستند.
رضا شکاری شهردار کهک نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت:چراغهایی که مصرف بالایی داشتند، از جمله در پیادهراه بلوار خلیج فارس، بلوار امام علی (ع) و بلوار شهید آقاعبداللهی، بهطور کامل جمعآوری و با چراغهای کممصرف SMD جایگزین شدهاند. همچنین مسیر میدان نماز تا امامزاده زینب خاتون (س) کهک بهصورت خورشیدی روشن و بوستان پرستار نیز به سامانه روشنایی هوشمند مجهز شده است.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم